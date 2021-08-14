SZ: в 60-ую годовщину строительства Берлинской стены Штайнмайер призвал защищать свободу и демократию

В Германии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 60-летию начала возведения Берлинской стены, сообщает Süddeutsche Zeitung. В своём выступлении федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что 13 августа 1961 года стало роковым днём «для немцев и для всего мира», разбившим «мечты и надежды» и разъединившим тысячи семей. Он подчеркнул, что свободу и демократию нельзя воспринимать как должное, за них «нужно бороться, а затем защищать и сохранять».

Этот день стал роковым «для немцев и для всего мира». День, основанный на лжи, «самой наглой лжи» в истории Германии, заявил в пятницу федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Никто не собирается возводить стену», — подчёркивал глава Социалистической единой партии Германии и Председатель Государственного совета ГДР Вальтер Ульбрихт в июне 1961 года.

Несколько недель спустя, 13 августа, ГДР в одночасье начала строительство Берлинской стены. На Германию на неопределённый срок опустился «железный занавес» и разъединил тысячи семей. Началось «время боли и страданий, время, разбившее мечты и надежды».

С тех пор прошло ровно 60 лет. Стена больше не является определяющим элементом городского пейзажа, но по мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, память о ней должна быть сохранена. «Свобода и демократия никогда не даются природой, их невозможно достичь раз и навсегда», — заявил президент ФРГ на памятном мероприятии перед Часовней Примирения в Берлине.

Часовня Примирения стоит на бывшей «полосе смерти» на Бернауэр-штрассе, в месте, которое символизирует разделение Берлина и всего мира во время холодной войны — и великое стремление к свободе, пишет автор статьи.

«За свободу и демократию нужно бороться, а затем защищать и сохранять», — продолжил Штайнмайер. По его словам, они требуют «решительной приверженности и страсти», которые начинаются с участия в демократических выборах, от которых «Стена так надолго отделила столь многих людей». «Помните об этом на предстоящих выборах в бундестаг», — призвал федеральный президент.

«Память о Берлинской стене — это постоянный вызов для нас — сегодня и завтра», — подчеркнул Штайнмайер, почтивший память погибших, раненых, арестованных и всех тех, кто рисковал своей жизнью ради свободы.

Он поблагодарил тех, кто, наконец, разрушил стену спустя 28 лет. В первую очередь, людей, которые «верно неправильно поняли Гюнтера Шабовски 9 ноября 1989 года и мирным путем обеспечили себе проход в другую половину своего города». Но, по его словам, необходимо поблагодарить и тех, кто сделал возможным мирный переход в новую эру благодаря политике разрядки.

Сегодня Берлин — открытый, живой, интернациональный город, куда приезжают многие молодые люди, чтобы реализовать свои мечты. В этот особенный день этот город напоминает о том, что, по словам Штайнмайера, «само собой разумеющееся никогда не случается само по себе, и история создается нами, людьми, как хорошими, так и плохими», пишет Süddeutsche Zeitung.

«Если 9 ноября мы празднуем падение Стены, весну посреди холодной осени, то мы также должны вспомнить 13 августа, начало ледникового периода в середине лета», — подчеркнул Штайнмайер.