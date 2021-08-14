Hill: «катализатор насилия» — МВБ США предупредило о повышении угрозы в канун годовщины терактов 11 сентября

Министерство внутренней безопасности США предупредило о повышении уровня угрозы в канун 20-летней годовщины терактов 11 сентября 2001 года, пишет The Hill. Как отмечает газета, этот юбилей, а также ряд дат религиозного характера могут подтолкнуть экстремистов и иностранные террористические группировки к новым атакам.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) предупредило о повышении уровня угрозы в преддверии 20-летней годовщины терактов 11 сентября 2001 года, пишет The Hill.

В своём пятничном бюллетене МВБ заявило, что, хотя опасность внутреннего экстремизма в США по-прежнему оценивается как высокая, годовщина терактов может подтолкнуть иностранные террористические группировки к каким-либо действиям.

«20-летняя годовщина терактов 11 сентября 2001 года, а также религиозные праздники, как мы считаем, могут послужить катализатором для актов целенаправленного насилия», — говорится в сообщении министерства.

«В преддверии годовщины терактов 11 сентября «Аль-Каида»* на Аравийском полуострове не так давно выпустила своё первое за последние четыре года англоязычное издание журнала Inspire, что говорит о том, что иностранные террористические организации продолжают пытаться вдохновлять те лица на территории в США, которые подвержены влиянию экстремистов, преследующих насильственные цели», — отметило ведомство.

При этом в бюллетене говорится, что антиправительственные экстремисты, а также экстремисты-расисты могут решить действовать из-за пандемии коронавируса.

«Эти экстремисты могут попытаться воспользоваться появлением штаммов COVID-19 с расчётом на то, что возможное возвращение ограничений в области общественного здравоохранения по всей территории США даст им логическое обоснование для нападений», — подчёркивается в документе.

«Возобновление работы различных учреждений, включая школы, а также несколько религиозных дат, которые наступят в течение следующих нескольких месяцев, могут предоставить им дополнительные цели для осуществления актов насилия, хотя на данный момент в этих местах не выявлено никаких возможных или неминуемых угроз», — сообщило МВБ.

Министерство также предупредило о кампаниях по дезинформации, организаторами которых являются противники США.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с государством, неоднократно развивали теории заговора относительно источника происхождения COVID-19 и степени эффективности вакцин; в некоторых случаях наблюдались попытки развить призывы к насилию против лиц азиатского происхождения», — говорится в бюллетене.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.