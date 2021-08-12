Лiга.net: спикер Зеленского назвал размещение войск США на Украине гипотетическим вариантом

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал возможное размещение войск США на территории Украины гипотетическим вариантом усиления безопасности, который будет зависеть от консенсуса в украинском обществе и желания НАТО. Как пишет «Лiга.net», ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина может усилить ПВО за счёт размещения американских подразделений.

Размещение войск США на территории Украины — это гипотетический вариант усиления безопасности, а слова вице-премьера Алексея Резникова не означают, что Украина рассчитывает в ближайшее время размещать американские военные базы. Как передаёт «Лiга.net», об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, заявление Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант усиления безопасности Украины.

«Это не то, что Украина всерьёз рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и размещению военных баз», — заявил Никифоров.

Он подчеркнул, что этот вопрос зависит от консенсуса в украинском обществе, от желания НАТО и от готовности принять факт, что любые шаги по размещению войск США на Украине «сильно разозлят нашего северного соседа».

Никифоров заявил, что не может комментировать намерения президента Владимира Зеленского, но если вопрос об американских базах будет подниматься во время переговоров с президентом США Джо Байденом, об этом сообщат.

Как напоминает издание, ранее украинский вице-премьер Резников во время визита в США заявил, что Украина может усилить ПВО за счёт размещения американских подразделений.