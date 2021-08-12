Der Spiegel: Германия отказалась от 2,6 млн доз вакцины Moderna

Правительство ФРГ решило отказаться от 2,65 млн доз вакцины Moderna, сообщает Der Spiegel. Причина заключается в низком темпе вакцинации: неиспользованные дозы будут распределены между другими странами ЕС. Издание напоминает, что раннее ФРГ уже отказывалось от партий вакцины AstraZeneca.

Впервые с момента начала пандемии Германия отказалась от поставок вакцины от коронавируса, пишет Der Spiegel. Согласно заявлению немецкого минздрава, ФРГ не будет закупать предусмотренные на август 2,65 млн доз вакцины Moderna: вместо этого они будут переправлены в другие страны ЕС.

Добровольный отказ Берлина от вакцины показывает, то насколько именно стопорится немецкая кампания по вакцинации. При этом ещё две недели назад министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн заявлял, что отказ от новых партий вакцины не планируется.

На прошлой неделе Шпанн объявил, что Германия передаст все оставшиеся ей партии вакцины AstraZeneca развивающимся странам через инициативу COVAX, сообщает Der Spiegel. Однако получается, что даже полностью использовать не получается даже высокоэффективную вакцину Moderna. Прочие страны ЕС могут лучше ей воспользоваться: к примеру, в Италии текущий темп вакцинации на 50% выше, чем в Германии, а во Франции и Испании — на 70%. А в таких странах как Португалия и Дания темп вакцинации почти в два раза выше, чем в ФРГ.