Вести: украинские чиновники скупают ковры, спирт и гаджеты Apple ко Дню Независимости

По случаю празднования 30-летия независимости Украины кабинет министров сделал «подарок» для чиновников: снял действующие лимиты, касающиеся граничных сумм, которые они могут выделить на приобретение авто, мебели, оборудования и техники за государственный счёт. Как пишут «Вести», чиновники такой шанс упускать не захотели и принялись закупать люксовые машины, дорогие гаджеты и даже квартиры для своих сотрудников.

Кабинет министров Украины по случаю празднования 30-летия независимости сделал «подарок» для чиновников: снял действующие лимиты, касающиеся граничных сумм, которые они могут выделить на приобретение авто, мебели, оборудования и техники за госсчёт. Как пишут «Вести», чиновники такой шанс упускать не захотели и с первых чисел августа принялись закупать люксовые машины, дорогие гаджеты и даже квартиры для своих сотрудников.

Как отмечает издание, «безлимит» чиновникам дали на месяц — с 1 по 31 августа. Как указано в пояснительной записке, это позволит Управлению госохраны обеспечить авто глав иностранных государств, правительств, министров, руководителей международных организаций, которые прибудут на Украину на торжества. В обычное время для украинских чиновников установлены довольно жёсткие лимиты, касающиеся авто, поэтому такую новость, судя по реестру закупок, украинские чиновники восприняли как руководство к действию.

Так, например, в управлении полиции охраны в Днепропетровской области решили, что годовщина независимости — лучшее время, чтобы обзавестись новеньким немецким внедорожником VW Touareg 3.0 TDI. МИД также решил закупить четыре новых электромобиля. Правда, там не уточняют, какая конкретно модель должна быть. Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области приобрела два внедорожника Skoda Kodiaq. Планируют обзавестись новеньким транспортным средством и в Главном управлении госказначейства в Полтавской области. Там объявили тендер на Hyundai Elantra CN7 Comfort.

В Главном управлении госналоговой службы в Луганской области решили пойти ещё дальше и закупить к празднику несколько десятков квартир. Как рассказали «Вестям» в тендерном комитете ведомства, это жильё предназначается для их сотрудников: «Это служебное жильё для сотрудников с детьми. Всё согласно спискам».

А пока ведомства закупают автомобили и квартиры, в местных советах принялись скупать технику Apple и игровые приставки с видеоиграми. Любители «яблочной» продукции нашлись в Каховском районном совете. Там объявили тендер на закупку компьютерной техники, в том числе Apple Macbook Air M1. Три «яблочных» ноутбука решили приобрести в Днепровском центре первичной медико-санитарной помощи №4, ещё два таких ноутбука отправятся в Главное управление связи Госслужбы специальной связи и защиты информации.

В Подгородненском городском совете нашлись любители видеоигр. Там, пользуясь возможностью, решили закупить две игровые консоли Microsoft Xbox Series S 512Gb + FIFA 21 с жёстким диском на 2,5 терабайта.

Активно готовятся к празднованию и в Госуправлении делами президента. Там, в частности, планируют закупить почти 1 км коврового покрытия и мягкую мебель. Не обошлось и без праздничной атрибутики и подарков. В августе там приобрели 22 штуки подарочных часов. Как отмечает издание, почти такую же сумму в начале августа потратили на декор к столу и государственные флаги, которые будут установлены во время проведения официальных приёмов при участии президента.

Не менее интересный тендер на изготовление памятного знака «Трезубец». Согласно документации, он должен быть почти 4 м в высоту и изготовлен из листовой стали и арматуры с акриловым покрытием.

Стараются не отставать от своих коллег и в Управлении делами аппарата Рады. Там уже начали готовиться к старту 6-й сессии 9-го созыва Рады. Для этих целей, согласно информации на портале госзакупок, были размещены тендеры на закупку пяти мужских вышиванок «Дубки» из 100%-ного хлопка, 15 км ткани: марли, ситца и фланели и 566 л чистого спирта. Для парламентского автопарка также заказали 225 тыс. л бензина стандарта А-95 Евро и ещё 75 тыс. л талонами.