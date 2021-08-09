MSNBC: в Калифорнии бушует второй по масштабам пожар за всю историю штата

Пожар «Дикси», ставший вторым по масштабам за всю историю Калифорнии, опустошил городок Гринвилл, передаёт MSNBC. Пожарные опасаются, что из-за чрезвычайно сухих условий и обилия легковоспламеняемой растительности огонь может добраться до уцелевших домов и перекинуться на соседние населённые пункты.

Экстренная новость из Калифорнии, где сегодня стремительно растёт площадь лесного пожара «Дикси». Он стал вторым по масштабам пожаром в истории штата: огнём охвачена территория, по размерам превосходящая всю нью-йоркскую агломерацию.

С нами на связи из опустошённого города Гринвилл, Калифорния, корреспондент NBC Стив Паттерсон. Стив, я смотрела все эти фотографии, которые вы публиковали в соцсетях. Просто невозможно поверить, что то, что мы видим за вашей спиной, когда-то было процветающим городком. Что вам говорят официальные лица, тогда как этот пожар разрастается?

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Пожарные власти на самом деле говорят, что на этих выходных им повезло. Потому что все эти ветра, о которых предупреждали как о факторе пожарной опасности и которые принесли огонь в этот город, перед выходными утихли. Произошло следующее: сформировался слой инверсии. По сути, весь дым сконцентрировался в одном месте, ничто его не двигало, и он осел. Это, скажем так, «запечатало» атмосферу, охладило её, уровень влажности повысился, а температура снизилась. После этого ситуацию можно взять под контроль, потому что нет ветра, который бы перенёс огонь на новый фронт.







И сейчас, наконец-то, вы можете видеть, что у меня за спиной. У меня просто нет слов, чтобы описать разрушение этого города. Но уже само то, что вы можете это видеть, означает, что инверсионный слой начинает подниматься. Поэтому есть опасения, что вместе с ним вновь подниматься и распространяться отсюда начнёт и весь дым. Как будто убрали невидимый купол. Как если бы вы сняли крышку с кастрюли с кипящими яйцами — и оттуда бы вырвался пар. А здесь — опасный дым от лесных пожаров, и это вызывает опасения.







Мы сейчас идём по городу, это главная улица. С трудом верится, что это главная улица города, который существовал со времён калифорнийской золотой лихорадки. Прямо за мной вы можете видеть, насколько сильно пожар всё здесь разрушил. Именно этого по-настоящему опасаются пожарные. Здесь очень много легковоспламеняемых материалов, сухой травы, растительности, которая может моментально разгореться. Так что пожарные опасаются, что из-за этого пожар может перекинуться на ещё один расположенный неподалёку город.

Вот что мне сказал один из местных сотрудников о рисках и потенциальной силе возгорания сухой растительности. Послушайте.

КРИС КАРЛТОН, управляющий лесного хозяйства Национального леса Плюмас: Если бы вы бросили сотню зажжённых спичек в сотне разных мест, в каждом из них начался бы новый пожар. Вот насколько здесь сухо. В этом лесу сильно превышен порог по доступности легковоспламеняемых сухих материалов, и это напрямую способствует распространению большого пожара, которое мы наблюдаем.

СТИВ ПАТТЕРСОН: С такими оценками ситуация может ухудшиться ещё сильнее для 14 тысяч домов в Гринвилле, которые по-прежнему числятся под угрозой уничтожения. У меня пока всё.

Это был Стив Паттерсон с последними новостями о пожарах. Спасибо, Стив.

Дата выхода в эфир 08 августа 2021 года.