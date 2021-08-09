«Хотим больше американских денег»: Кулеба рассказал, о чём Зеленский будет говорить с Байденом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал приоритетные темы для переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского, которые состоятся 30 августа. Как передаёт «СТРАНА», помимо вопросов партнёрства между странами, «российской агрессии в Донбассе и аннексии полуострова Крым», стороны обсудят проблемы экономики. Кулеба признался: Киев не скрывает, что «хочет видеть больше американских денег».

Внешнеполитические ведомства США и Украины продолжают активную подготовку к встрече в Вашингтоне президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая намечена на 30 августа. Как пишет «СТРАНА», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приоткрыл завесу тайны и назвал приоритетные темы для переговоров двух лидеров. Министр иностранных дел рассказал о трёх блоках, которые обсудят главы государств.

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнёрство. Но, безусловно, за это время всё изменилось. И это стратегическое партнёрство нужно вывести на новый уровень», — заверил Дмитрий Кулеба.

В рамках этой концепции во втором блоке главной станет тема «российской агрессии в Донбассе и аннексия полуострова Крым»*. А главной темой третьего блока станет проблема украинской экономики.

«Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях. Мы можем построить очень эффективное партнёрство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к этому визиту конкретные проекты», — рассказал Дмитрий Кулеба.