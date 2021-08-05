СТРАНА: Великобритания передаст Украине два списанных военных корабля

Великобритания передаст Украине два военных корабля — Ramsey и Blyth, — которые ранее списали со службы в Королевском флоте. Как передаёт «СТРАНА», оба судна противоминной защиты класса Sandown защищали интересы Британии на море около 20 лет, участвовали в операциях на Ближнем Востоке и несли службу в рамках кампаний НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.

После многолетней службы в британском Королевском флоте, включавшей поиск мин в Персидском заливе, 4 августа были списаны военные корабли Ramsey и Blyth. Однако, как пишет «СТРАНА», корабли всё равно останутся в строю, но в другой стране — их решили передать Украине.

Церемония списания с оркестром Королевской морской пехоты Плимута прошла в шотландском городе Росайте.

Оба судна противоминной защиты класса Sandown защищали интересы Британии на море довольно долго: 21 год Ramsey (прошёл 175 000 миль по морям) и 20 лет — Blyth (прошёл 185 000 миль). Они участвовали в операциях на Ближнем Востоке и несли службу в рамках кампаний НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря. Два корабля были первыми, отправленными в Бахрейн, когда власти Британии решили, что в Персидском заливе требуется постоянное присутствие противоминных судов.

Ramsey в последний раз покинул порт приписки в Фаслейне в августе 2020 года, отплыв в Росайт, где его подготовили к официальному выводу из эксплуатации. Blyth ушёл из порта приписки Гарелох месяц назад. Теперь оба судна направятся в Чёрное море, где их передадут Украине.