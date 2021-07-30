Беженцы-геи, хакеры и жертвы России: «Вести» выяснили, как теперь украинцев изображают в кино

В последние десятилетия украинцев показывали в иностранном кино как вышибал, торговцев людьми, трудовых мигрантов, сутенёров, однако сегодня ситуация немного изменилась. «Вести» решили выяснить, как теперь представляют украинцев кинематографисты, однако пришли в выводу, что создатели фильмов и сериалов не слишком беспокоятся о правдивости картинки.

Вышибалы, торговцы людьми, проститутки и сутенёры, трудовые мигранты, нелегалы, всеми способами старающиеся задержаться за границей, — такими в последние десятилетия показывали украинцев в иностранных фильмах и сериалах. После сериала «Чернобыль» Украина и украинцы вышли на первый план, поэтому «Вести» решили выяснить, как теперь представляют украинцев кинематографисты.

«Довод», 2020 год

Действие фантастического боевика, снятого режиссером Кристофером Ноланом, начинается в концертном зале: слушатели рассаживаются по местам, музыканты готовятся к выступлению. Спустя минуту на сцену врываются террористы, дирижёр убит. К монументальному зданию театра подъезжает КОРД, по золочёной надписи при входе зритель понимает, что действие происходит в Национальной опере Украины в Киеве. Проблема только в том, что на самом деле это таллинский культурно-спортивный комплекс Линнахолл, бывший Дворец культуры и спорта имени В.И. Ленина.

Боевик «Довод» был самой ожидаемой кинолентой 2020 года и вышел на экраны практически сразу после окончания первой волны карантина, когда во многих странах открылись кинотеатры. Прорывом в прокате фильм не стал. Несмотря на звёздный актёрский состав и лихо закрученный сюжет, многим он показался сырым и местами бессвязным. Но при этом зрелищным.

«Грабь награбленное. Искупление», 2021 год

Возрождённый сериал вышел спустя девять лет после окончания его пятого сезона в декабре 2012-го. Продолжение сразу же получило высокие рейтинги, хотя и было раскритиковано поклонниками оригинального «Грабь награбленное».

Сериал — о современных Робин Гудах, которые помогают бедным, пострадавшим от рук богатых. Впервые Украина упоминается здесь во втором сезоне. В 12-й серии (The Zanzibar Marketplace Job) команда вынуждена работать с заклятым врагом Стерлингом, чтобы спасти из украинской тюрьмы бывшую жену своего предводителя, некогда следователя страховой компании Нейта Мэгги, и очистить её славное имя. Серия начинается титрами: «Музей искусств, Киев» — и зрителям показывают гигантское здание, масштабов которого никогда не знала столица Украины.

Дальше — больше. Из музея пропало яйцо Фаберже стоимостью $9 млн, а Мэгги как раз «занималась оценкой русских экспонатов для выставки», и в пропаже обвинили её. Теперь она ожидает суда в киевской тюрьме. Герои приезжают в Киев, который масштабами всё больше напоминает Москву. Оказывается, на Украине есть Главное управление внутренних дел, и расположено его здание на фоне покрытых лесами гор. Начальник тюрьмы — бюрократ корнями из СССР, он отпускает Мэгги, только когда ему намекают на её высокопоставленного любовника.

Новый сезон «прославляет» украинских хакеров, которые за деньги готовы на всё.

«Смертельная зона», 2021 год

«Кровопролитная гражданская война началась в Восточной Европе. Миротворцами в зоне беззакония выступили американские войска. Зону контролирует жестокий полевой командир Виктор Коваль — призрак, которого мало кто видел… Совладать с растущей властью Коваля Пентагон направляет солдат-роботов», — говорится уже на первых минутах первого дублированного на украинский язык фильма в библиотеке Netflix. Дальше — взрывы, стрельба, кровь.

«Виктор Коваль — красный полководец, а красные хотят сделать Украину частью России», — ещё одна цитата из фильма.

Американский фантастический боевик «Смертельная зона» переносит зрителя на Украину образца 2036 года, где идёт война с пророссийскими повстанцами. Сосланный за неповиновение оператор дрона Харп и экспериментальный военный робот Лео должны помешать предводителю повстанцев Ковалю получить контроль над сетью ядерных ракетных шахт.

В целом фильм можно назвать очень зрелищным, однако многие сочли его пропагандой военной мощи США. А что касается изображения Украины, то зрителей поразили идеально ровные дороги, которые есть у Украины в будущем, надписи «Крим — це Україна!» («Крым — это Украина!» — ИноТВ), «Слава Україні!» («Слава Украине!» — ИноТВ) и тот факт, что Украина сохранила часть ядерного потенциала. Среди недостатков они назвали множество ляпов и то, что украинцы представлены как слабая нация, не способная выжить без сторонней помощи.

«Годы», 2019 год

Драматический британский сериал Years and Years, повествующий о недалёком будущем, шокирует с первой же серии. Конфликт между Израилем и Палестиной прогрессирует, умирает Ангела Меркель, Трамп избирается на второй срок. На фоне политических событий живут своими радостями и тревогами обычные люди: дочь сообщает родителям, что она трансчеловек и хочет избавиться от тела; на свидании молодая женщина узнает, что её избранник занимается сексом с роботом.

«В 2024 году беженцев с Украины в Британию стало ещё больше по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам, ещё более десяти тысяч беженцев прибудут до конца месяца», — рассказывает диктор.

Работает с беженцами Дэниэл. Их перевалочный пункт похож на рынок 90-х: сырые контейнеры, грязная жижа и щебень под ногами. Украинцев-беженцев не любят, потому что на родине у них есть магазины, телевидение и дороги.

«97 процентов украинцев голосовали за российское гражданство. Это ничего не решило, но теперь у России есть имена оставшихся 3 процентов, законно это или нет, но теперь говорят об их переселении… другими словами, это чистка», — поясняет трагедию беженцев герой. Он заходит в один из контейнеров: «Здравствуйте, мистер Барабаш!» — и на мгновение теряет дар речи: перед ним темноволосый парень с ясными глазами и чувственным ртом. Это Виктор и это любовь, которая станет для Дэниэла смертельной.

Несмотря на апокалиптичный и мрачный сюжет, и зрители, и кинокритики приняли сериал с восторгом. Особо критично настроенные назвали его «Спасение рядового украинского гея».

«Бездушные», 2020 год

Бразильский сериал-хоррор Desalma рассказывает об украинцах, обосновавшихся в городке Брижида. Погружение в его пугающий мир начинается с украинской народной песни «Пливе кача по Тисині» («Плывёт уточка по Тисе». — ИноТВ). «Цього не повинно було трапитися» («Этого не должно было случиться». — ИноТВ), — стоя на краю обрыва, говорит на ломаном украинском курчавый мужчина. Он просит прощения и бросается вниз.

«Украинцам все нипочём: Россия, Чернобыль, мировые войны», — философствуют герои в свинарнике. Десять хрюшек пропало, и в краже подозревают поляка. В воздухе чувствуется приближение беды. Женщина-ведьма, много лет назад потерявшая дочь Галину, под магический шум леса поёт: «Маруся, раз, два, три, калина...».

В сериале есть всё, чтобы догадаться, что речь идёт об украинцах: сине-желтый флаг, горилка на перце и мёде, сюжет о чернобыльской аварии по ТВ, чёрно-белые портреты людей в народных костюмах на стенах, праздник Ивана Купалы, который в Брижиде под запретом. Одна нестыковка: вместо «Будьмо!» (Будем! — ИноТВ) украинцы говорят «На здоровье!», едят борщ-пюре, голубцы запивают красным вином и все как один черноглазы и смуглокожи.

Как заключает издание, очевидно, создатели фильмов и сериалов не слишком беспокоятся о правдивости картинки. Им будто на ум не приходит, что на Украине тоже смотрят кино и без труда узнают неродную оперу или музей. Также далёк от реальности экранный быт украинцев. Однако особо задевает то, как украинцев путают с россиянами и тем, как они легко расправляются с Украиной как с государством.