«Всех под одну гребёнку»: обозреватели Fox News раскритиковали журналистку, призвавшую называть сторонников Трампа «врагами государства»

Комментируя в Twitter первое слушание по делу штурма 6 января в конгрессе, журналистка NYTimes Кейти Беннер призвала называть сторонников Дональда Трампа «врагами государства». Хотя позднее она удалила твиты, ссылаясь на «неясную формулировку», многих её слова возмутили. Обозреватели Fox News считают, что журналистка левацкой газеты приравнивает всех, кто голосовал за Трампа, к «внутренним террористам» и напрочь игнорирует куда более важные угрозы вроде кризиса на границе и роста преступности.

Журналистка The New York Times Кейти Беннер навлекла на себя возмущение, после того как призвала приравнять сторонников Трампа к «врагам государства». Это произошло во время первого слушания в комитете конгресса, расследующем штурм Капитолия 6 января.

Беннер, которая пишет о Минюсте в The New York Times, предложила: чтобы бороться с угрозами национальной безопасности внутри страны, нужно разобраться с избирателями, поддерживающими бывшего президента. В своём Twitter журналистка написала: «Сегодня специальный комитет по 6 января демонстрирует существующую в наши дни важную дилемму в сфере нацбезопасности: работа по борьбе с реальными угрозами национальной безопасности теперь подразумевает отнесение сторонников политика к категории врагов государства». Позднее Беннер удалила твиты, сославшись на «неясную формулировку».

А я вот, кажется, всё поняла, Джей Ди…

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, кандидат в сенат от штата Огайо: Да, конечно. Это просто чудовищно. Она ведь, по сути, утверждает: вы внутренний террорист, если голосовали за Дональда Трампа. То есть, получается, я и моя семья — внутренние террористы, экстремисты, раз проголосовали за Дональда Трампа на последних выборах? Это просто абсурд какой-то.

Кроме того, в этой ситуации меня очень возмущает, что она совершенно игнорирует реальные угрозы. А это — то, что происходит сейчас на нашей южной границе, а не ваши сограждане, которые голосовали за Дональда Трампа. Очнитесь уже!

Я вижу в этом даже более базовую проблему. Ведь эта женщина вроде как журналистка. Что скажете, Эмили?

ЭМИЛИ КОМПАНЬО, ведущая Fox News: Вот именно. И к сожалению, насколько это страшно, настолько же это и неудивительно. Мы постоянно наблюдаем такое поведение. Мы видим, как какой-нибудь журналист, за спиной которого стоит некая крутая организация, выступает с какими-то бредовыми, стригущими всех под одну гребёнку и, откровенно говоря, жутковатыми заявлениями. Потом он сталкивается с общественным возмущением, удаляет свои высказывания и говорит: «Ой, извините, мои слова неправильно истолковали, их вырвали из контекста». Но ничего подобного, мы прекрасно поняли, что ты хотела сказать!

И когда она утверждает, что в её заявлениях были «неясные формулировки», стоит отметить, что формулировок она привела немало. И, на мой взгляд, ещё один противоречивый момент её комментария заключается в том, что она написала: «Что, если складывается впечатление, что политик несёт угрозу для государства? Что, если политик продолжает это делать, покинув свой пост, и вся его партия поддерживает эту угрозу?» То есть в данном случае журналистка The New York Times спокойно выступает со столь пространными обобщениями, так нелепо демонизирует целую партию и, как правильно отметил Джей Ди, игнорирует происходящее на границе, в неблагополучных районах, мощнейший рост преступности… Этот список слишком длинный для нашей часовой передачи.

Вся эта ситуация достойна порицания.

Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.