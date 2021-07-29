«Всех под одну гребёнку»: обозреватели Fox News раскритиковали журналистку, призвавшую называть сторонников Трампа «врагами государства»
Журналистка The New York Times Кейти Беннер навлекла на себя возмущение, после того как призвала приравнять сторонников Трампа к «врагам государства». Это произошло во время первого слушания в комитете конгресса, расследующем штурм Капитолия 6 января.
Беннер, которая пишет о Минюсте в The New York Times, предложила: чтобы бороться с угрозами национальной безопасности внутри страны, нужно разобраться с избирателями, поддерживающими бывшего президента. В своём Twitter журналистка написала: «Сегодня специальный комитет по 6 января демонстрирует существующую в наши дни важную дилемму в сфере нацбезопасности: работа по борьбе с реальными угрозами национальной безопасности теперь подразумевает отнесение сторонников политика к категории врагов государства». Позднее Беннер удалила твиты, сославшись на «неясную формулировку».
А я вот, кажется, всё поняла, Джей Ди…
ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, кандидат в сенат от штата Огайо: Да, конечно. Это просто чудовищно. Она ведь, по сути, утверждает: вы внутренний террорист, если голосовали за Дональда Трампа. То есть, получается, я и моя семья — внутренние террористы, экстремисты, раз проголосовали за Дональда Трампа на последних выборах? Это просто абсурд какой-то.
Кроме того, в этой ситуации меня очень возмущает, что она совершенно игнорирует реальные угрозы. А это — то, что происходит сейчас на нашей южной границе, а не ваши сограждане, которые голосовали за Дональда Трампа. Очнитесь уже!
Я вижу в этом даже более базовую проблему. Ведь эта женщина вроде как журналистка. Что скажете, Эмили?
ЭМИЛИ КОМПАНЬО, ведущая Fox News: Вот именно. И к сожалению, насколько это страшно, настолько же это и неудивительно. Мы постоянно наблюдаем такое поведение. Мы видим, как какой-нибудь журналист, за спиной которого стоит некая крутая организация, выступает с какими-то бредовыми, стригущими всех под одну гребёнку и, откровенно говоря, жутковатыми заявлениями. Потом он сталкивается с общественным возмущением, удаляет свои высказывания и говорит: «Ой, извините, мои слова неправильно истолковали, их вырвали из контекста». Но ничего подобного, мы прекрасно поняли, что ты хотела сказать!
И когда она утверждает, что в её заявлениях были «неясные формулировки», стоит отметить, что формулировок она привела немало. И, на мой взгляд, ещё один противоречивый момент её комментария заключается в том, что она написала: «Что, если складывается впечатление, что политик несёт угрозу для государства? Что, если политик продолжает это делать, покинув свой пост, и вся его партия поддерживает эту угрозу?» То есть в данном случае журналистка The New York Times спокойно выступает со столь пространными обобщениями, так нелепо демонизирует целую партию и, как правильно отметил Джей Ди, игнорирует происходящее на границе, в неблагополучных районах, мощнейший рост преступности… Этот список слишком длинный для нашей часовой передачи.
Вся эта ситуация достойна порицания.
Дата выхода в эфир 28 июля 2021 года.
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