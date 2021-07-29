Bloomberg: для сдерживания Китая Пентагону нужны не только корабли и самолёты, но и чёткая организованность

Пентагон заявляет, что, составляя новый бюджет, учитывал угрозу Китая в долгосрочной перспективе, пишет Bloomberg. Однако, судя по планам на расходы, видно, что Минобороны готово вкладываться в новые корабли и самолёты, но не в организацию развёртывания войск и укрепление баз. А это — именно то, что поможет Америке остаться серьёзной сдерживающей силой в случае агрессивных действий Китая в непосредственном будущем, полагает ресурс.

Пентагон утверждает, что свой запрос на бюджет в размере $715 млрд он разрабатывал с учётом Китая — «самой серьёзной угрозы Соединённым Штатам в долгосрочной перспективе». Однако пока конгрессмены в палате представителей и сенате обсуждают, сколько в итоге будет выделено средств, они должны помнить и о краткосрочной перспективе, пишет в своей редакционной статье Bloomberg.

За последние два десятилетия военный потенциал Китая существенно модернизировался. На сегодня, к примеру, уже неясно, смогут ли США предотвратить захват Тайваня силами континентальной КНР. В случае конфликта высокоточные и мощные китайские ракеты устремились бы к базам Соединённых Штатов в регионе, а киберсилы и антиспутниковые вооружения Поднебесной могли бы лишить американское командование возможности видеть, что происходит в зоне боевых действий, и поддерживать коммуникацию с войсками. Продвинутые китайские системы ПВО смогли бы противостоять американским самолётам, а противокорабельные ракеты дальнего действия потопили бы любой авианосец в округе.

По словам Bloomberg, для противостояния Китаю в его текущей позиции потребуются новые технологии, включая гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект и квантовые компьютеры. Конечно, не обойтись и без кораблей и самолётов, которые военные так любят закупать и на которые во имя создания новых рабочих мест так любят предоставлять ассигнования конгрессмены. Подобные вложения действительно необходимы в долгосрочной перспективе.

Однако в таких условиях очень часто слишком мало внимания уделяется организации развёртывания войск, которая позволила бы американским силам в Индо-Тихоокеанском регионе пережить первые китайские атаки, рассредоточиться и оперативно и точно нанести ответный удар. Без этих навыков Америка не может быть «серьёзной сдерживающей силой» в непосредственном будущем, полагает ресурс.

Чтобы решить эту задачу, в прошлом году конгресс создал Тихоокеанскую инициативу сдерживания (Pacific Deterrence Initiative). Эта программа вдохновлена проектом Европейской инициативы сдерживания, запущенном в 2014 году для укрепления обороны против России. В случае тихоокеанской программы цель заключалась в модернизации и усовершенствовании ресурсов в регионе: усилении противоракетной обороны, укреплении аэродромов, заблаговременном складировании и подготовке необходимого оборудования и боеприпасов, улучшении коммуникационных сетей и отработке совместных действий с союзниками. Сгруппировав всё это в одну программу, конгресс рассчитывал, что это сделает регион приоритетным и поможет отслеживать деятельность Пентагона.

Однако в своём бюджетном плане американское Минобороны предпочло пойти по другому пути и большую часть запрошенных на тихоокеанскую инициативу $5,1 млрд собралось потратить на традиционные вооружения. Один эсминец, эскадренный танкер-заправщик и три программы, связанные с истребителями F-35, заняли почти три четверти бюджета. При этом инвестиции в военные базы оказались задвинуты в дальние углы. А глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Джон Акилино заявил, что силам в регионе не хватает почти $1 млрд на критические нужды.

И, похоже, как обращает внимание Bloomberg, сенатский комитет по вооружённым силам все эти вопросы учитывает. В ответ на заявления Акилино конгрессмены добавили ещё $700 млн к бюджету тихоокеанской инициативы и не преминули напомнить Пентагону о непосредственной её цели. Обсуждения пока не закончены, однако многие представители как Демократической, так и Республиканской партии поддерживают тихоокеанскую программу. Теперь осталось, чтобы конгресс в целом выступил за предложенные изменения.

«Помните, что союзники, вроде Японии и Австралии, сейчас испытывают давление со стороны Вашингтона, который призывает их увеличить расходы на оборону и расширить амбиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Но и они хотят видеть, что США тоже готовы вкладывать в сдерживание китайской агрессии. Если Соединённые Штаты не смогут ясно дать это понять, вероятность конфликта может возрасти. Китайские стратеги могут подумать, что следующие пять лет дают им окно возможности для решительных действий. Правильно рассчитанные расходы сейчас могут предотвратить куда более дорогостоящий конфликт в будущем», — заключает Bloomberg.