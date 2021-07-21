Не все довольны — NBC подвёл итог первого полугодия Байдена на посту президента США

Пересечён важный рубеж — полгода. Сегодня президент Байден впервые с момента вступления в должность собрал свою команду вместе в Зале Кабинета без соблюдения норм дистанцирования — плечом к плечу.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы исполняем свои обещания.

ДЖО БАЙДЕН: Нам нужно сохранять бдительность, тем более, что штамм «дельта» никуда не делся.

Главный приоритет для главы государства — обеспечить разумное и ответственное руководство на фоне коронавирусного кризиса.

Одно из первых своих обещаний — об ускорении вакцинации — президент выполнил, а вот убеждать теперь колеблющихся американцев всё-таки привиться у него получается с большим трудом.

Комментируя экономическое положение страны, президент отмечает, что занятость растёт.

ДЖО БАЙДЕН: ...три миллиона рабочих мест. Ни одной президентской администрации до нас не удалось за первые полгода работы столько их создать.

Однако республиканская фракция палаты представителей сегодня опубликовала собственную версию «табеля успеваемости» президента по итогам первого полугодия — и там, в том числе, упоминается, что инфляция при нём подскочила до уровня, до которого не поднималась уже 13 лет.

ЭЛИЗ СТЕФАНИК, председатель Конференции республиканцев в палате представителей США: Благодаря президенту Джо Байдену для американцев теперь подорожали все товары.

Обсуждая международные дела, президент подчёркивает, что восстановил отношения с традиционными партнёрами Вашингтона.

ДЖО БАЙДЕН: Америка снова садится за стол переговоров.

Вместе с тем, будут ли противники — к примеру, Россия — исполнять обращённые к ним требования, пока не ясно.

Что же касается иммиграции, республиканцы обвиняют президента в том, что количество задержаний мигрантов выросло до рекордного за 21 год показателя.

ТОНИ ГОНСАЛЕС, член палаты представителей США от штата Техас (Республиканская партия): На границе продолжается кризис — и ситуация постепенно выходит из-под контроля: на наших глазах уже рекордная статистика продолжает ухудшаться.

Президент этим тоже недоволен.





ДЖО БАЙДЕН: Мы должны вплотную заняться проблемой иммиграции — и мы работаем над её решением очень усердно.

КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News в Белом доме: Но есть и проблема роста преступности. А кроме того, президент признал, что пока далеки от достижения ключевые цели в плане обеспечения избирательных прав граждан и обновления инфраструктуры.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.