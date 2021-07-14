Welt: политические протесты в Южной Африке переросли в кровавые беспорядки и мародёрство

Южно-Африканская Республика погружается в хаос, сообщает Welt. Политические протесты из-за ареста экс-президент Джейкоба Зумы переросли в кровавые беспорядки и мародёрство. Есть погибшие и раненые. Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса. В связи с происходящим некоторые центры вакцинации были закрыты. Теперь для восстановления порядка в стране задействовали армию, рассказывает немецкий телеканал.
Мародёров, которые уже днями погружают Южную Африку в хаос, так много, что полиции остаётся только стоять в стороне. Как здесь, в провинции Гаутенг на севере страны. Владельцы магазинов разорены.
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА:Очень больно смотреть на то, что сегодня здесь произошло. Очень больно. Они говорят, что разрушают во имя Зумы. Им бы не стоило его упоминать. Разве его отпустят, если они будут уничтожать чужую собственность?
Беспорядки начались как протест против ареста бывшего главы государства Джейкоба Зумы. В рамках судебного процесса любимого народом президента, который долгое время правил страной, обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и организованной преступности.
Но заявления в его поддержку быстро сменились другим. Теперь горят дома, есть погибшие и раненные. Беспорядки в Африке случились прямо во время пандемии коронавируса. Это отразилось на поставках медикаментов и продуктов. Некоторые центры вакцинации пришлось закрыть. Действующий президент нашёл конкретные слова.
СИРИ РАМАФОЗА, президент ЮАР:Нет никаких нарушений, никаких политических причин, которые могли бы оправдать разрушения, которые мы наблюдаем. Мы, не колеблясь, арестуем и подвергнем уголовному преследованию тех, кто совершает эти преступления. Они почувствуют на себе всю силу нашего закона.
Теперь для восстановления порядка в стране задействовали армию.
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