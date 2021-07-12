Эксперт «Главреда»: украинская кампания по вступлению в НАТО обречена на провал

НАТО вряд ли возьмёт Украину в свои ряды, пока длится конфликт с Россией, считает старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего Андреас Умланд. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что вся украинская кампания в отношении возможного вступления в альянс обречена на провал и отвлекает Украину и Запад от поиска более продуктивных и реалистичных идей повышения украинской безопасности.

Вступление в ЕС для Украины — это скорее техническая задача, являющаяся воплощением уже подписанного и ратифицированного соглашения об ассоциации, считает старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего Андреас Умланд. Однако, как пишет «Главред», эксперт отмечает: в случае с НАТО ситуация намного сложнее.

«С НАТО другое дело — это военный союз. И дискуссия о вступлении в НАТО является скорее отвлечением, чем чем-то продуктивным, так как НАТО вряд ли возьмёт Украину в свои ряды, пока длится конфликт с Россией. Просто потому, что западноевропейские страны НАТО не захотят взять на себя обязательство в отношении страны, которая находится в ситуации войны с ядерной сверхдержавой», — отметил Умланд.

Он также добавил, что поэтому вся украинская кампания в отношении НАТО, к сожалению, пока обречена на провал и отвлекает Украину и Запад от поиска более продуктивных и реалистичных идей повышения украинской безопасности.

«И если исходить из горького опыта Грузии, то Украине тут вообще ничего не светит», — добавил эксперт.