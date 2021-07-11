LCI: «соблазн велик» — французам под видом более дорогих отечественных фруктов продают импортные

В магазинах Франции под видом местных овощей и фруктов всё чаще предлагают импортные: благодаря разнице в цене их можно дёшево купить за границей, а французы готовы заплатить больше отечественному производителю, рассказывает LCI. Французские поставщики терпят убытки и призывают усилить контроль за происхождением продуктов, а также значительно повысить штрафы за обман.

СЕВЕРИН ЛЕ ЖАН, управляющая магазином Côté primeur в Агде (департамент Эро): А здесь вы видите вишню, она помечена буквами FR. FR — это всегда означает Францию.

Когда эта продавщица закупает овощи и фрукты у оптовика, всё зависит от этих букв FR.

СЕВЕРИН ЛЕ ЖАН: И потом, это доверительные отношения. Когда я сомневаюсь, я стараюсь попробовать, потому что по вкусу видно разницу. Их собирают спелыми, не перевозят в холодильниках — нельзя ошибиться.

В прошлом году происхождение продуктов проверили менее чем у 400 продавцов — у четверти выявили нарушения.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я могу ошибиться! Могу купить испанскую клубнику у мошенников, а потом… Я не несу ответственности, даже хотя мы всё-таки хотим (покупать французское. — ИноТВ).

Написать «Франция» вместо «Италии» или сложить фрукты разного происхождения в корзину с французским флагом — это так называемая францизация. Благодаря резким отличиям в цене на товары в разных странах соблазн велик.

РАМОН КОМПОС, магазин Chez Kelian в Монпелье (департамент Эро): Если это не французское, то некоторые люди не покупают. Если Испания — не покупают. Они нас спрашивают. Там за помидоры вы заплатите 30 центов, а здесь — 1,2 евро. Они здесь, во Франции, дорого стоят.

В результате покупателей обманывают, а французские производители теряют прибыль, потому что из-за весенних заморозков ценовая разница между французскими и импортированными товарами увеличилась.

РАФАЭЛЬ МАРТИНЕС, глава организации «Французские персики и абрикосы»: Если мы сравним цены на испанские товары, которые продают за 1,2—1,5 евро, с ценами на французские товары, которые продают за 2,5—3 евро, грузовик с персиками и нектаринами может обойтись в 20 тысяч евро.

А штраф едва превышает эту сумму.

РАФАЭЛЬ МАРТИНЕС: Нам бы, конечно, хотелось, чтобы ужесточили контроль, проводили его чаще и чтобы в конце концов, когда мы убеждены в обмане, мы могли потребовать более существенный штраф.

Эти персики предназначены для розничной торговли, и вот этикетки, которые надо искать в магазинах.

ПЬЕР БАТТЛЬ, производитель персиков и нектаринов в Тюире (департамент Восточные Пиренеи): Мы увидим номер партии — он нам позволит отследить продукт, дату сбора урожая и даже участок земли, на котором его вырастили.

Надежда французских производителей — проект по выявлению происхождения фруктов с помощью лабораторного анализа.

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.