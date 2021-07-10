Bild: несмотря на пандемию, Европарламент намерен расширить штат своих сотрудников

Европейский парламент планирует нанять 142 новых сотрудника в 2022 году, сообщает Bild. В качестве причины расширения штата называют большие объёмы работы: между тем другие основные институты ЕС не расширяют, а даже сокращают свои штаты в период пандемии, отмечает издание.

Европарламент планирует создать 322 новых рабочих места к 2022 году, сообщает Bild. Часть новых мест будет покрыта за счёт включения в штат парламента сотрудников охраны. Остальное — дополнительный персонал для политических групп и комитетов. Как отмечает издание, в Европарламенте расширение штата объясняют избыточными нагрузками.

Таким образом, число сотрудников Европарламента достигнет 10 789 человек: из них 511 переводчиков. Для сравнения, в немецком бундестаге занято 2749 человек, пишет Bild.

Чем же может быть обусловлено расширение штата во время пандемии? Проблема заключается в том, что траты Европарламента сильно отличаются от трат двух других ключевых институтов ЕС — Еврокомиссии и Европейского совета. В отличие от Европарламента, они не расширяли, а даже сократили свой штат.

По словам депутата Европарламента Никласа Хербста, в администрации института оказалось «слишком много офицеров и слишком мало солдат». Как отмечает Bild, согласно выдержкам из бюджета на 2022 год, Европарламент запросил расширение штата на 142 сотрудника, тем самым усиливая нагрузку на налогоплательщиков, вместо того чтобы заместить недостающие места собственными кадрами.