Hill: Керри приедет в Москву для обсуждения «глобальных климатических амбиций»

На следующей неделе в Москву приедет спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, пишет The Hill. В ходе предстоящего визита он, как отмечается в статье, намерен обсудить с российскими официальными лицами «глобальные климатические амбиции».
Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри на следующей неделе посетит Москву, чтобы пообщаться с официальными лицами о «глобальных климатических амбициях», пишет The Hill.
Эта поездка состоится 12—15 июля, говорится в коротком сообщении Госдепартамента. Как отмечает издание, информация о предстоящей встрече появилась на фоне царящих между двумя странами разногласий по множеству вопросов.
Между тем в апреле этого года Россия приняла участие в саммите по вопросам климата, организованном Белым домом. Тогда президент Байден, по его собственному признанию, был «обрадован» тем, что российский лидер Владимир Путин призвал к сотрудничеству с другими странами в вопросе сокращения выбросов углекислого газа.
«Соединённые Штаты надеются на сотрудничество с Россией и другими странами в этом направлении, — заявил тогда глава Белого дома. — Это многообещающе».
По данным Associated Press, Китай и США являются мировыми лидерами по выбросам парниковых газов. Россия по этому показателю занимает четвёртое место, на котором она оказалась из-за своей зависимости от угля.
Встреча Джона Керри с российскими официальными лицами в Москве пройдёт на фоне напряжённых отношений между двумя странами, в частности, после нескольких громких кибератак, связанных с российской стороной.
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