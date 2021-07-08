Time: основатель Blackwater планировал создать на Украине ЧВК и отхватить кусок военно-промышленного комплекса

В распоряжении издания Time оказались интервью и конфиденциальные документы, согласно которым основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс рассчитывал создать на Украине ЧВК, набрав в неё украинских ветеранов боевых действий. Принс также хотел заполучить большой кусок военно-промышленного комплекса Украины, однако с уходом Дональда Трампа реализация его планов оказалась под угрозой.

Согласно интервью и конфиденциальным документам, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс рассчитывал создать на Украине ЧВК, набрав в неё украинских ветеранов боевых действий. Принс также хотел заполучить большой кусок военно-промышленного комплекса Украины. Как пишет Time, его всеобъемлющий план, датированный июнем 2020 года и оказавшийся в распоряжении редакции издания, включает «дорожную карту» создания «вертикально интегрированного консорциума оборонных авиационных и аэрокосмических предприятий», который может принести $10 млрд доходов и инвестиций.

Как отмечает издание, на протяжении почти четверти века бывший «морской котик» был пионером в индустрии ЧВК, создавая частные армии на Ближнем Востоке и в Африке, обучая коммандос на своей базе в Северной Каролине и занимаясь развёртыванием сил, обеспечивавших безопасность в разных точках мира по контрактам с Госдепартаментом и ЦРУ. При президенте Трампе семья Принса — могущественный клан правых республиканцев-доноров из Мичигана — стала ещё более влиятельной. Сестра Принса, Бетси ДеВос, была назначена министром образования, а сам Принс, пользуясь связями в Белом доме, заключал крупные контракты по всему миру.

Однако те сделки, которые он пытался заключить на Украине, были одними из самых амбициозных за всю его долгую карьеру. Но с уходом Трампа с поста президента украинское правительство замедлило процесс и спровоцировало рост конкуренции за активы, которые хотел получить Принс.

«Если бы Трамп был у власти ещё четыре года, Эрик, вероятно, заключил бы сделку», — рассказал Игорь Новиков, бывший советник президента Украины, один из главных украинских переговорщиков в этом деле.

Как отмечает Time, данная статья о планах Принса на Украине основана на материалах интервью с семью источниками, включая нынешних и бывших официальных лиц США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом, пытаясь реализовать его планы на Украине. Эти бизнес-планы, о которых ранее не сообщалось, были подтверждены четырьмя источниками, участвовавшими в переговорах с обеих сторон, и все они вспоминали о том, что лично встречались с Принсом в прошлом году для их обсуждения. В документах говорится о ряде предприятий, благодаря которым Принс мог играть ключевую роль в оборонной промышленности Украины.

В документах подробно описано несколько проектов, о которых прежде не сообщалось, Принс и его партнёры хотели, чтобы украинское правительство их одобрило. Одно из предложений касалось создания новой частной военной компании, в которую были бы наняты люди из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины. Другая сделка предусматривала строительство на Украине нового завода по производству боеприпасов, а третья — объединение ведущих авиационных и аэрокосмических фирм Украины в консорциум, который мог бы конкурировать с такими компаниями, как Boeing и Airbus.

Но, по словам трёх человек, участвовавших в переговорах, у украинцев были серьёзные опасения по поводу сотрудничества с Принсом. Особую тревогу вызвало то, кого Принс выбрал в союзники в Киеве, — двух человек, связанных с Россией. Его украинским деловым партнёром является Андрей Артёменко, который попал в заголовки газет в 2017 году, предложив администрации Трампа «мирный план» для войны на Украине, в котором предусматривались способы отмены Соединёнными Штатами санкций против России. Ещё одним союзником Принса в Киеве был Андрей Деркач, украинский депутат, которого США обвинили в том, что он является «действующим российским агентом».

Поскольку вопрос о заключении этих сделок вызвал сопротивление со стороны правительства Украины, у союзников Принса возникли серьёзные проблемы в Нью-Йорке, где в отношении и Артеменко, и Деркача сейчас проводится уголовное расследование. А когда осенью 2020 года шансы Трампа на победу в президентской гонке начали выглядеть менее определёнными, то же самое произошло и с перспективами Принса и его контактов на Украине.

Как заключает издание, судя по всему, при Байдене США вряд ли поддержат проекты Принса на Украине, поэтому положение дел с его планами остаётся неясным. Однако при этом деловой партнёр Принса рассказал, что они с ним по-прежнему заинтересованы в том, чтобы принять участие в делах на Украине.