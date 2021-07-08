Das Erste: «дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в ФРГ

19:41
Трассу М12 планируют довести до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Автотрассу М12 Москва—Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Завершение строительства намечено на 2024 год.
19:39
В АТОР прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
19:38
Из лагеря в Челябинской области из-за природного пожара эвакуируют детей
Вследствие лесных пожаров в Нагайбакском районе Челябинской области дети эвакуированы из летнего оздоровительного лагеря.
19:34
Тарасов — об отставке Черчесова: сваливать всё на тренера тоже неправильно
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
19:34
В Елизаветинской больнице в Петербурге произошёл пожар
В Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге произошёл пожар, в настоящее время идёт эвакуация.
19:30
Певица Лика Рулла оценила значение жанра «мюзикл» в России
Российская певица и актриса, преподаватель курса мюзикла в ГИТИСе Лика Рулла рассказала, что мюзиклы крайне популярны в России.
19:30
Международная факельная эстафета «Бег Мира» начнётся 17 июля в Ижевске
Международная факельная эстафета «Бег Мира» стартует 17 июля в Ижевске.
19:29
В Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня
Сотрудники Следственного комитета России по Республике Чувашия направили в суд уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
19:26
Кёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020
Нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорной Кёйперсом назначена на финал чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.
19:25
Булыкин рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о возможных кандидатах на пост главного тренера национальной команды.
19:25
В РСТ прокомментировали отмену запретов на полёты на курорты Египта
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
19:22
Диетолог рассказала о напитках для продления молодости
Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова перечислила напитки, помогающие продлить молодость и вывести вредные вещества из организма.
19:22
В Госдуме прокомментировали отставку Черчесова
Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.
19:22
Юрист рассказала, почему важно изучить трудовой договор до его подписания
Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, к чему может привести невнимательное чтение трудового договора при его подписании.
19:19
В Сочи оценили ущерб, нанесённый гражданам из-за непогоды
Общая сумма ущерба гражданам от непогоды в Сочи составила около 18 млн рублей, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
19:12
Игнатьев: у работы Черчесова в сборной России есть две стороны
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
19:07
В Калужской области медсестру, вколовшую физраствор вместо вакцины, уволят
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что медсестра Жуковской ЦРБ вколола пациенту физраствор вместо вакцины от коронавируса. За это её уволят.
19:06
ВОЗ включила российский штамм коронавируса в список для наблюдения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила выявленный в России вариант коронавируса в список для дальнейшего мониторинга, следует из информации на её сайте.
19:06
Глава МИД Индии рассказал о взаимоотношениях с Россией
Глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар в ходе своего выступления в ИМЭМО РАН заявил, что отношения между Индией и Россией стали одними из самых стабильных в мире после Второй мировой войны.
19:05
Синоптики предупредили о жаре и грозах в Татарстане в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.
19:05
Почти 660 гостиниц Подмосковья прошли классификацию «звёздности» за пять лет
Почти 660 гостиниц Московской области прошли классификацию «звёздности» за пять лет. Процедура обязательна с 2019 года.
19:05
Кардиолог предупредила о возможном вреде контрастного душа во время жары
Врач-кардиолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Беневская предупредила о возможном вреде контрастного душа во время жары.
19:04
В Бурятии перед судом предстанет обвиняемый по делу об убийстве, совершённом в 2001 году
В Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.
19:04
Кировский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров в июне
В правительстве Кировской области сообщили, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. человек в месяц.
19:04
Переводчик Виллаш-Боаша уверен, что португалец будет идеальным тренером для сборной России
Валерий Рудковский, переводчик Андре Виллаш-Боаша в петербургском «Зените», прокомментировал информацию о возможном назначении португальского специалиста главным тренером сборной России.
19:04
В Петербурге более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19
Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что по состоянию на 8 июля вакцинацию от коронавируса прошёл 1 200 031 житель.
19:03
Гаджиев прокомментировал отставку Черчесова
Бывший главный тренер футбольных клубов «Амкар» и «Крылья Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.
19:02
Врач дала рекомендации людям преклонного возраста в связи с жарой
Заведующая первым терапевтическим отделением Мариинской больницы Санкт-Петербурга Наталья Гончар дала советы пожилым людям, как уберечься от теплового удара.
18:55
Быстров не видит ничего страшного в отставке Черчесова из сборной России
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
18:54
Azur air и S7 Airlines заявили о готовности возобновить полёты на курорты Египта
Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полёты на египетские курорты.
18:49
Колосков считает, что Черчесов запомнится как успешный тренер, выведший Россию в четвертьфинал ЧМ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
18:48
Космический мусор пролетел вблизи МКС
Космический мусор пролетел вблизи МКС, но оказался не опасен для станции, сообщили в «Роскосмосе».
18:44
Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
18:34
Михаил Боярский высказался по поводу отставки Станислава Черчесова
Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.
18:32
Спасатели предупредили о грозах и граде в Ленобласти
Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в пятницу, 9 июля.
18:31
В Уфе завели дело по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации
В Уфе задержали 20-летнего местного жителя, продававшего поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Заведено уголовное дело.
18:31
СМИ: Немецкий тренер является приоритетным кандидатом на смену Черчесову в сборной России
Российский футбольный союз (РФС) в приоритетном порядке рассматривает специалиста из Германии на должность главного тренера сборной России.
18:31
Боевые корабли Северного флота примут участие в праздновании Дня ВМФ
Мероприятия с участием боевых кораблей и атомных подводных субмарин Северного флота пройдут в Североморске, Санкт-Петербурге и Кронштадте.
18:30
В Подмосковье вводят электронные удостоверения многодетных семей
Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что с октября 2021 года в регионе будут введены электронные удостоверения многодетных семей.
18:30
Москва начнёт заключать офсетные договоры на контракты и услуги с 2022 года
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва с июля 2022 года сможет распространить практику заключения офсетных контрактов на оказание услуг.
18:29
Участок МЦД-2 между Курским вокзалом и «Каланчёвской» будет частично закрыт в выходные июля
Участок МЦД-2 между Курским вокзалом и «Каланчёвской» будет закрыт для поездов с 12:00 до 14:00 в выходные июля.
18:29
Дом почётного гражданина Петербурга Василия Тележкина признали памятником
Дом почётного гражданина Санкт-Петербурга Василия Тележкина признали объектом культурного наследия регионального значения.
18:29
Число погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 60
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами выросло до 60.
18:27
В Госдуме прокомментировали идею создания новой ж/д ветки в сторону Тихого океана
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин прокомментировал идею создания новой ж/д ветки в сторону Тихого океана.
18:26
Вице-спикер Госдумы Лебедев прокомментировал отставку Черчесова
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России по футболу.
18:25
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от купания в фонтанах в жару
Роспотребнадзор посоветовал не купаться в фонтанах в жаркую погоду во избежание травм и заболеваний.
18:24
Дешам продолжит работу в сборной Франции по футболу
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре сообщил, что Дидье Дешам продолжит работу с национальной командой страны.
18:15
Агент Виллаш-Боаша опроверг информацию о переговорах с РФС
Карлос Гонсалвеш, агент португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал информацию о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) относительно должности главного тренера сборной России.
18:12
Корабль ВМС США Yuma зашёл в Чёрное море
Военно-транспортное судно ВМС США Yuma зашло в Чёрное море, сообщил Национальный центр управления обороной России. Черноморский флот приступил к слежению за судном.
18:06
Россия сыграет с США на ЧМ по пляжному футболу в Москве
В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России.