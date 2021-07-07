Euronews: председательство Словении началось с бурных дискуссий в Европарламенте

На сессии в Страсбурге премьер-министр Словении Янез Янша представил Европарламенту план председательства своей страны в Евросоюзе, но столкнулся с резкой критикой. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила ему о свободе прессы, а другие евродепутаты потребовали «соблюдать принципы правового государства» и срочно назначить представителя в Европрокуратуру. В ответ Янша обвинил своих критиков в «двойных стандартах», передаёт Euronews.

Европарламент подверг резкой критике премьер-министра Словении. Янез Янша пришёл во вторник на сессию в Страсбурге, чтобы представить политическую программу председательства своей страны в Евросоюзе. Но глава Еврокомиссии и многие депутаты указали на то, чего не хватает самой Словении, — а именно, верховенство права и свободы прессы.



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Верховенство права.



ЕВРОДЕПУТАТ: Верховенство права.



ЕВРОДЕПУТАТ: Верховенство права.



ЕВРОДЕПУТАТ: Верховенство права.



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Свобода прессы.



ЕВРОДЕПУТАТ: Свободная пресса.



ЕВРОДЕПУТАТ: Свобода прессы.



Либерала из Нидерландов встревожили сообщения о гонениях, которым подвергаются в Словении независимые от властей общественные деятели и гражданские активисты.



МАЛИК АЗМАНИ, евродепутат из Нидерландов: Пожалуйста, прекратите притеснять журналистов и судей. Прекратите раздавать своим политическим друзьям посты в полиции, назначьте прокурора!



Словения пока не назначила своего представителя в Европейскую государственную прокуратуру, которая расследует разбазаривание средств из фондов ЕС. Некоторые евродепутаты призывают прекратить дальнейшее финансирование Любляны, пока она не докажет свою непричастность к коррупции.



МАЛИК АЗМАНИ: Еврокомиссия уже утвердила деньги на восстановление после пандемии. Но по-моему, такое решение ещё должны одобрить главы государств и правительств. Нельзя без дебатов в Совете ЕС и тщательных проверок выделять деньги странам-членам, которые отказываются сотрудничать с ведомством Европейского прокурора.



В ответ Янша пообещал, что представитель в прокуратуру будет назначен осенью. Со своей стороны, словенский премьер раскритиковал «двойные стандарты», которые, по его мнению, действуют в Евросоюзе, где некоторые другие страны тоже не участвуют в работе новой прокуратуры.



ЯНЕЗ ЯНША, премьер-министр Словении: Формирование этого механизма ещё не завершено. Мы хотим, чтобы к нему присоединились наши коллеги из Дании, Ирландии, Швеции, Польши и Венгрии — иначе ему не будут доверять.



Тем временем, поддержку позиции большинства в Европарламенте выразили у его стен оппоненты правительства Словении и профсоюзные активисты. Эта страна, которая будет вести за собой весь Евросоюз на протяжении шести месяцев, и так находится в центре всеобщего внимания.



Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.