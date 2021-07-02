Вести: в массовой задержке рейсов в Турцию на Украине виноватой оказалась Россия
В украинском аэропорту Борисполь произошли массовые задержки вылетов в Турцию. Как пишут «Вести», в пресс-центре «Международных авиалиний Украины» заявили, что вынужденные задержки чартерных рейсов, вылет которых планировался на ночь и утро 1 июля, обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов и восстановлением авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное осложнение слот-регулирования.
По этим двум причинам авиационный регулятор Турции не смог обеспечить своевременную обработку запросов на выполнение полётов.
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