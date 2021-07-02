Hill: «Бойскауты Америки» выплатят $850 млн жертвам насилия

20:53
На Украине не получали уведомления от Белоруссии о закрытии границы
В МИД Украины сообщили, что пока не получали уведомления о закрытии границы со стороны Белоруссии. Об этом заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
20:51
Швейцария и Испания не выявили победителя в основное время 1/8 финала Евро-2020
Сборные Швецарии и Испании завершили вничью основное время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
20:51
В Самарской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности. По прогнозу Приволжского УГМС, в субботу, 3 июля, возможен сильный порывистый ветер и грозы.
20:50
Путин в разговоре с Макроном указал на деструктивную политику Киева
Президент России Владимир Путин в рамках переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном указал на деструктивную политику киевских властей по ситуации в Донбассе.
20:48
В Петербурге признали памятником регионального значения «Дом Александрова»
В Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения «Дом А.М. Александрова».
20:47
В Татарстане продлили предупреждение о сохранении чрезвычайной пожароопасности лесов
В Татарстане продлено штормовое предупреждение о сохранении чрезвычайной пожарной опасности лесов.
20:47
Синоптик рассказал о погоде в регионах России в ближайшие выходные
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков дал прогноз по регионам России на ближайшие выходные.
20:44
Помощник Тедеско высказался о перспективе экс-тренера «Спартака» возглавить сборную Россию
Бывший тренер московского «Спартака» Макс Урванчки прокомментировал слухи о возможном возвращении Доменико Тедеско в Россию в качестве главного тренера национальной команды.
20:41
В матче Швейцария — Испания была показа шестая красная карточка на Евро-2020
Сборная Швейцарии осталась в меньшинстве в матче с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
20:37
Шакири забил третий мяч за Швейцарию на Евро-2020
Сборная Швейцарии сравняла счёт матча с командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
20:37
Лукашенко заявил о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой.
20:33
Президент «Урала» назвал уклончивыми высказывания Черчесова на пресс-конференции
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов отреагировал на слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020.
20:30
Мазепин рассказал о сложностях в управлении болидом Haas на тренировках Гран-при Австрии
Российский гонщик Haas Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
20:26
Выброс хлора произошёл в одном из районов Ижевска
В Ижевске произошёл выброс хлора в одном из районов, жителей попросили покинуть территорию. Об этом информирует ГУ МЧС по Удмуртии.
20:23
Путин провёл телефонные переговоры с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.
20:22
В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах
На территории Крыма с 1 июля снят запрет на купание на 24 пляжах, однако ещё 50 остаются закрытыми.
20:21
Джокович обыграл Кудлу и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над американцем Денисом Кудлой в матче третьего круга третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.
20:16
На Евро-2020 состоялось больше автоголов, чем за всю историю ЧЕ
Количество автоголов на Евро-2020 превысило суммарное число голов в свои ворота во всех предыдущих розыгрышах чемпионатов Европы.
20:15
Лапорта: Месси хочет остаться в «Барселона»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
20:13
Служба 122 приняла 500 тысяч звонков в Петербурге в июне
Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, приняла 500 тыс. звонков в Санкт-Петербурге в июне.
20:09
Путин наградил Мамонова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил находящегося в реанимации из-за коронавируса актёра и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы.
20:07
УЕФА переписал мяч Альбы на автогол швейцарского футболиста
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) зафиксировал десятый автогол на Евро-2020.
20:07
Диетолог рассказала о самых неполезных продуктах
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала о самых неполезных продуктах.
20:06
Авиация Балтфлота совершила перелёт в Карелию
Восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.
20:06
В Ставропольском крае рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Ставропольском крае в настоящее время занято 66% мест в ковидных госпиталях, заявил губернатор Владимир Владимиров.
20:01
Урванчки опроверг заявление Салиховой о том, что Тедеско был готов остаться в «Спартаке»
Бывший тренер московского «Спартака» Макс Урванчки заявил, что штаб Доменико Тедеско не был готов продолжить работу с командой, вопреки слухам.
20:00
Литва объявила режим ЧС из-за роста нелегальной миграции из Белоруссии
Власти Литвы объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Белоруссии. Соответствующее решение было принято правительством Литвы.
19:50
В «Векторе» назвали число произведённых в России доз «ЭпиВакКороны»
В ГНЦ «Вектор» заявили, что в России было произведено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
19:47
Футболист Хубулов принёс извинения теннисистке Касаткиной за оскорбления в Instagram
Футболист «Алании» Владимир Хубулов извинился перед теннисисткой Дарьей Касаткиной за оскорбительные сообщения, отправленные ей после поражения от Елены Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона (1:6, 6:3, 6:8).
19:40
Кинолог рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками
Кинолог, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.
19:40
Уильям Шетнер ответил на травлю в соцсетях и СМИ за шоу на RT America
Актёр Уильям Шетнер ответил на критику в западных СМИ и соцсетях за то, что он стал ведущим авторской программы о космосе I Don't Understand на телеканале RT America.
19:35
За сутки в Британии зафиксировали более 27 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 27 125 человек.
19:33
Болельщики скандируют «Россия» на матче Швейцария — Испания
На матче 1/4 финала Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании болельщики на трибунах скандируют в поддержку России.
19:32
Лукашенко заявил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Вилейке
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о предотвращённой попытке подрыва узла связи ВМФ России в городе Вилейка в Минской области. Об этом информирует БЕЛТА.
19:29
Актриса Ольга Жемчужная назвала смерть Николая Сличенко очень большой потерей
Актриса театра «Ромэн» Ольга Жемчужная выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко.
19:28
Путин подписал закон о создании реестра медосмотров трудовых мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание реестра с результатами медосмотров трудовых мигрантов на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ.
19:23
Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 20
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что спасатели нашли ещё двух погибших в результате обрушения дома в американском штате Флорида, в результате чего число жертв ЧП достигло 20.
19:20
Словенец Мохорич стал победителем седьмого этапа «Тур де Франс»
Словенец Матей Мохорич, представляющий команду Bahrain Victorious, стал победителем седьмого этапа престижной многодневной велогонки «Тур де Франс».
19:13
Бизнесмены Москвы воспользовались услугами на mos.ru около 1 млн раз в 2020 году
Предприниматели Москвы воспользовались электронными услугами на mos.ru около 1 млн раз в 2020 году.
19:10
Спрос на косметические средства для жаркой погоды резко вырос в России в июне
В России зафиксировали резкий рост спроса на косметические средства для жаркой погоды в июне.
19:07
Лукашенко заявил о попытках «оккупации» Белоруссии
В условиях «современной гибридной войны» попытки «оккупировать» Белоруссию активизировались с новой силой, заявил президент республики Александр Лукашенко.
19:03
ЕК ожидает роста случаев COVID-19 в ЕС из-за штамма «дельта»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС возможен рост случаев COVID-19 из-за штамма «дельта».
19:03
В РПЛ рассказали, когда станет известна билетная программа матча за Суперкубок России
В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что билетная программа матча за Суперкубок России уже подготовлена.
19:01
Число случаев коронавируса в Греции превысило 424 тысячи
В Греции за сутки выявили 771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 424 165.
18:58
Глава ВОЗ заявил об очень опасном периоде пандемии в мире
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на очень опасном этапе пандемии коронавируса из-за таких штаммов, как «дельта».
18:50
Ставший героем мемов швейцарский болельщик предсказал победу своей команды над Испанией
Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах считает, что его команда обыграет Испанию в четвертьфинале Евро-2020.
18:50
Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России
Эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.
18:46
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам государства полностью перекрыть границу с Украиной.
18:45
Эксперт рассказал, как пользовательские данные могут попасть к третьим лицам
Глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров рассказал, как пользовательские данные могут попасть к третьим лицам.
18:44
Лукашенко заявил о попытке убийства журналиста СТВ Азарёнка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка.