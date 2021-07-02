Hill: «Бойскауты Америки» выплатят $850 млн жертвам насилия

Знаменитая молодёжная организация «Бойскауты Америки» согласилась выплатить $850 миллионов в качестве компенсации жертвам сексуального насилия, пишет The Hill. Более 84 тысяч бывших воспитанников обвинили вожатых и других руководителей в растлении, причём некоторые случаи восходят к 1960-м годам.

«Бойскауты Америки» пришли к соглашению о компенсации в размере $850 млн десяткам тысяч людей, которые подали в суд на сексуальное насилие со стороны вожатых и других руководителей, сообщает The Hill. Год назад на фоне скандала 100-летняя организация объявила о своём банкротстве после того, как более 84 тыс. человек обвинили её в растлении мальчиков, начиная с 1960-х годов.

Как рассказывает издание, соглашение достигнуто в четверг в суде по делам о банкротстве в штате Делавэр. Окончательная сумма выше той, которую «Бойскауты Америки» в сотрудничестве с местными организациями предложили в марте, и теперь вместо запланированных $6 тыс. каждый заявитель получит по $14 тыс. Согласно данным USA Today, на такую компенсацию могут рассчитывать около 60 тыс. пострадавших. В рамках соглашения организация также согласилась с тем, чтобы страховые отчисления за последние 40 лет перевели в фонд, контролируемый группой переживших насилие. Этот же фонд получит доступ ко всем записям, связанным с возможными непозволительными действиями.

Молодёжная организация собирается ввести меры по защите детей во всех своих программах и провести реорганизацию. Летом «Бойскауты Америки» собираются подтвердить свой план в суде и выйти из банкротства к концу года, пишет The Hill.