Fox News: смеясь над демократами, мы не замечаем, как они меняют Америку

Беспокойство американцев из-за роста преступности конгрессмен Александрия Окасио-Кортес назвала «истерикой». Как отмечает Fox News, ей легко говорить: её защищает Нацгвардия США, а её дом укреплён на деньги налогоплательщиков. В то же время возмутительные заявления Окасио-Кортес отвлекают внимание от зловещих реформ, которые проводят демократы, подчёркивает ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс.

Шокирована ли Кэндес Оуэнс? Сейчас узнаем! Она ведёт программу Candace, и мы очень рады, что сегодня она с нами. Кэндес Оуэнс, я не хочу, чтобы вы «впадали в истерику» по поводу этой ерунды с преступностью, ясно? Кстати, просто интересно, а вы можете на деньги налогоплательщиков построить вокруг собственного дома стену и призвать для своей защиты Национальную гвардию, как поступила (конгрессмен США. — ИноТВ) Кортес и весь остальной конгресс?



КЭНДЕС ОУЭНС, ведущая программы Candace на Daily Wire: К сожалению, не могу. И, скажу вам, Такер, я сейчас на прямой связи из Вашингтона. Должна вам сказать, что мисс Александрия Окасио-Кортес сегодня возглавляла акцию протеста перед Белым домом. Они протестовали против изменения климата. Она была в толпе, может быть, из 500 человек. Температура 98 градусов (по Фаренгейту; около 37°C. — ИноТВ)!



Я хочу сказать, что её терапия*, похоже, эффективна! Не могу себе представить, что она испытывает ужас в присутствии групп людей, «бунт» (штурм Капитолия 6 января. — ИноТВ) был таким страшным, и при этом она сама возглавляет бунт у Белого дома! Это нелепо, она такая актриса!



Но вот что я хочу отметить… Потому что, по-моему, это очень досадно. Люди за пределами Вашингтона, глядя на эту ситуацию, определённо, думают: «Мы все знаем, что это такое. Мы знаем, что Александрия Окасио-Кортес — плохая актриса». Но знают ли это республиканцы? На самом деле, они признают, что Александрия Окасио-Кортес очень хорошо справляется со своей задачей. Потому что её задача — играть роль, притворяться и отвлекать внимание, пока демократы работают… Я уже говорила об этом в вашей программе и снова повторю, в самых недвусмысленных выражениях: они работают над федерализацией полиции.



Демократы работают над федерализацией полиции. И Александрия Окасио-Кортес сейчас делает всё, чтобы люди не обращали внимания на преступность, чтобы всё их внимание было поглощено пугалом белого расизма. То же самое с (вице-президентом США. — ИноТВ) Камалой Харрис. Все говорят: «Как же так, она ничего не делает на границе!» Да, ничего не делать на границе — это и есть задача Камалы Харрис! Её задача — обеспечить приток нелегальных иммигрантов.



Сейчас демократы побеждают. Так что, высмеивая Александрию Окасио-Кортес, мы должны одновременно признать, что на самом деле она побеждает. Потому что она достигает поставленной цели — приковывает внимание людей к белому расизму, к участникам «бунта», в то время как они (демократы. — ИноТВ) федерализуют полицию и в корне меняют демографию страны, чтобы впоследствии ещё и федерализовать выборы.



Какое хорошее замечание! Его надо повторять как можно чаще. И я ведь тоже попадаюсь на эту удочку: она ведёт себя настолько возмутительно и по-детски, что просто погрязаешь в мелочах… «Истерика!» «Из-за бунта я теперь прохожу терапию!» И я не заметил того, на что сейчас указали вы. Ну конечно, весь расчёт на то, что мы погрязнем в мелочах и не разглядим картину в целом. Спасибо, что высказали это.



КЭНДЕС ОУЭНС: Конечно. Конечно.



Кэндес Оуэнс — очень умный человек! Я вам признателен. Спасибо.



Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.



* Конгрессмен США Александрия Окасио-Кортес заявляла, что штурм Капитолия сторонниками Трампа «травмировал» её и ей пришлось «проходить терапию» (прим. ИноТВ).