Прямая линия с Владимиром Путиным — онлайн трансляция

Популярное
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Обозреватель DM: непопулярное мнение — выходки британского эсминца в Чёрном море сродни безумию Daily Mail
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Der Spiegel: кадры с чемпионата Европы внушают ложное чувство безопасности от COVID-19 Der Spiegel
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Guardian: серьёзный удар по авторитету Джонсона — глава минздрава Великобритании ушёл в отставку после скандала Guardian
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Моравецкий: саммит ЕС — Россия стал бы подарком для Путина, а не наказанием за его политику Gazeta Prawna
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«Крушите им черепа»: CNN узнал о реакции Трампа на протесты против убийства Джорджа Флойда CNN
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FAZ: европейские лидеры «попросили» Орбана из ЕС из-за скандального закона об ЛГБТ Frankfurter Allgemeine
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Independent: Грета Тунберг осудила Amazon за уничтожение сотни тысяч непроданных товаров еженедельно Independent
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Hill: пандемия усилила спад рождаемости в США Hill
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Лавров выступил на заседании СМИД ЧЭС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в формате видеоконференции на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).
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Путин: Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление
Президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, заявил на прямой линии российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой.
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РФПИ сообщил о планах поставок «Спутника V» в Гватемалу
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Гватемалу.
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Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему матчи чемпионата Европы по футболу проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса.
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Путин не считает украинский народ недружественным
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему Украина не внесена в российский список недружественных стран. По словам главы государства, украинцы и русские — это один народ.
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Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что «опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна».
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Путин назвал незаконным увольнение при медотводе от вакцинации
Увольнять и требовать вакцинации от коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно, заявил президент России Владимир Путин.
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В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы коронавируса
Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса.
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СМИ: Исполком РФС может пройти на следующей неделе
Российский футбольный союз (РФС) готовится к проведению на следующей неделе заседания исполнительного комитета организации.
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Путин высказался об антипрививочниках
Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию с антипрививочниками на фоне пандемии COVID-19.
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В центре «Вектор» сообщили, что в России не выявлено случаев инфицирования вирусом Нипах
Случаев инфицирования вирусом Нипах, выявленным в Индии у летучих мышей, в России нет.
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Путин сообщил, что привился «Спутником V»
Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V».
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В Крыму сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Во всех муниципальных образованиях Крыма зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила в ходе заседания оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Путин прокомментировал возможность локдауна в России
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
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В Минэкономразвития рассказали о товарообороте между Россией и Белоруссией
Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач на заседании межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии рассказал о товарообороте между странами.
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Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.
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Набиуллина прокомментировала ситуацию с ипотекой
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, прокомментировала ситуацию с ипотекой.
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Болт обратился к участникам Олимпиады в Токио
Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт обратился к участникам предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.
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Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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В Минздраве заявили, что сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно
В Минздраве России сообщили, что «вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела».
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Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу во Врбетице
Правоохранительные органы Чехии пока не собрали достаточно доказательств для судебного преследования по делу о взрывах во Врбетице, сообщил в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанек.
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Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, прокомментировала ситуацию с инфляцией.
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Гамула считает, что не нужно сравнивать сборные России и Украины
Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.
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Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 и направило их в регионы.
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В России за сутки выявили 21 042 случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.
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Эксперт поддержал идею ограничить доступ к агрегатору таксистам со стажем менее трёх лет
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение ГИБДД запретить доступ к услугам агрегатора таксистам со стажем менее трёх лет.
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Facebook удалил аккаунт члена Общественной палаты Малькевича
Администрация Facebook удалила аккаунт первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по СМИ Александра Малькевича.
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В Госдуме призвали расследовать информацию об избиение фаната с российским флагом на матче Швеция — Украина
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию об избиении болельщика, пришедшего на матч Евро-2020 между сборными Украины и Швеции с флагом и в форме национальной команды России.
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Российская подлодка вышла на учения в Чёрное море на фоне манёвров НАТО
Российская подводная лодка «Колпино», которая способна применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Чёрное море на фоне учений НАТО Sea Breeze. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
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В Минздраве Подмосковья назвали число сделавших прививку от COVID-19
В Министерства здравоохранения Московской области назвали число сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
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Сёмин: Шевченко успешно продолжает украинское тренерское поколение
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.
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Шубенков планирует выступить только на одном турнире до Игр в Токио
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков планирует выступить только на одном турнире до старта летних Олимпийских игр в Токио.
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Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами COVID-19 для изучения
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что «с появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретённого иммунитета в ответ на «базовый» вариант».
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После аварии с пятью погибшими на Кубани возбуждено уголовное дело
После аварии с пятью погибшими в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования поставлены на контроль в краевой прокуратуре.
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Брата Кокорина задержали в Москве за драку в кафе
Кирилл Кокорин, брат нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан в Москве из-за драки в одном из кафе.
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В ЯНАО ввели новые правила въезда в связи с коронавирусом
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что граждане без местной прописки по прибытии в округ должны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19.
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Мюллер: я мог подарить целой нации, которая живёт футболом, экстаз
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
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Больше миллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным
К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более миллиона вопросов, об этом свидетельствуют данные канала «Россия 24».
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Глава ГИБДД назвал число выписанных при помощи камер штрафов в 2021 году
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и Факты» назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер.
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Погба — о вылете Франции с Евро-2020: футбол жесток и прекрасен
Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал вылет команды с Евро-2020.
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В Центре контроля заболеваний ЕС призвали ускорить вакцинацию
В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 по возможности следует ускорить. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы центра.
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Агент заявил, что Василевского сейчас интересует не «Везина Трофи», а Кубок Стэнли
Дэн Мильштейн, агент российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал второе место своего клиента в голосовании за награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи».
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Актёр Уильям Шетнер стал ведущим новой программы на RT America
RT America запускает авторскую программу «Я не понимаю» (I Don’t Understand) с известным актёром Уильямом Шетнером — исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966—1969 гг.). Первый выпуск программы с Шетнером выйдет на телеканале 12 июля 2021 года.
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В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев коронавируса
В Узбекистане за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 487 человек.
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Капризов поделился впечатлениями от завоевания «Колдер Трофи»
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал завоевание награды лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи».
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Василевский вошёл в первую сборную сезона НХЛ, Капризов — в команде новичков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила составы символических сборных по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.
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В результате ДТП на Кубани погибли пять человек
В Краснодарском крае в районе станицы Новомышастовской (напротив местной птицефабрики) в результате ДТП погибли пять человек.
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ЦБ рекомендовал продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП
Центробанк рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года.
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Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена обладателей индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.