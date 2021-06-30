ИноТВ

Прямая линия с Владимиром Путиным — онлайн трансляция

Материал представлен в переводе ИноТВ
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным, в рамках которой президент России ответит на вопросы граждан. В этот раз, как ожидается, одной из главных тем общения президента с народом станет коронавирус.
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