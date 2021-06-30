Прямая линия с Владимиром Путиным — онлайн трансляция

12:58 Лавров выступил на заседании СМИД ЧЭС Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в формате видеоконференции на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

12:54 Путин: Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление Президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, заявил на прямой линии российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой.

12:50 РФПИ сообщил о планах поставок «Спутника V» в Гватемалу В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Гватемалу.

12:46 Путин объяснил проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в условиях коронавируса Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему матчи чемпионата Европы по футболу проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса.

12:42 Путин не считает украинский народ недружественным Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему Украина не внесена в российский список недружественных стран. По словам главы государства, украинцы и русские — это один народ.

12:41 Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что «опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна».

12:38 Путин назвал незаконным увольнение при медотводе от вакцинации Увольнять и требовать вакцинации от коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно, заявил президент России Владимир Путин.

12:37 В Крыму обнаружили индийский и британский штаммы коронавируса Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму выявили индийский и британский штаммы коронавируса.

12:34 СМИ: Исполком РФС может пройти на следующей неделе Российский футбольный союз (РФС) готовится к проведению на следующей неделе заседания исполнительного комитета организации.

12:32 Путин высказался об антипрививочниках Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию с антипрививочниками на фоне пандемии COVID-19.

12:30 В центре «Вектор» сообщили, что в России не выявлено случаев инфицирования вирусом Нипах Случаев инфицирования вирусом Нипах, выявленным в Индии у летучих мышей, в России нет.

12:25 Путин сообщил, что привился «Спутником V» Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V».

12:24 В Крыму сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом Во всех муниципальных образованиях Крыма зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила в ходе заседания оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

12:23 Путин прокомментировал возможность локдауна в России Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

12:19 В Минэкономразвития рассказали о товарообороте между Россией и Белоруссией Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач на заседании межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству России и Белоруссии рассказал о товарообороте между странами.

12:16 Путин: я не поддерживаю обязательную вакцинацию Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса.

12:14 Набиуллина прокомментировала ситуацию с ипотекой Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, прокомментировала ситуацию с ипотекой.

12:14 Болт обратился к участникам Олимпиады в Токио Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт обратился к участникам предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.

12:07 Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

12:01 В Минздраве заявили, что сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно В Минздраве России сообщили, что «вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела».

11:48 Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу во Врбетице Правоохранительные органы Чехии пока не собрали достаточно доказательств для судебного преследования по делу о взрывах во Врбетице, сообщил в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанек.

11:48 Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, прокомментировала ситуацию с инфляцией.

11:45 Гамула считает, что не нужно сравнивать сборные России и Украины Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

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11:32 Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

11:28 Эксперт поддержал идею ограничить доступ к агрегатору таксистам со стажем менее трёх лет Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение ГИБДД запретить доступ к услугам агрегатора таксистам со стажем менее трёх лет.

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11:19 В Госдуме призвали расследовать информацию об избиение фаната с российским флагом на матче Швеция — Украина Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию об избиении болельщика, пришедшего на матч Евро-2020 между сборными Украины и Швеции с флагом и в форме национальной команды России.

11:10 Российская подлодка вышла на учения в Чёрное море на фоне манёвров НАТО Российская подводная лодка «Колпино», которая способна применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Чёрное море на фоне учений НАТО Sea Breeze. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

11:08 В Минздраве Подмосковья назвали число сделавших прививку от COVID-19 В Министерства здравоохранения Московской области назвали число сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

11:06 Сёмин: Шевченко успешно продолжает украинское тренерское поколение Бывший главный тренер московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

10:56 Шубенков планирует выступить только на одном турнире до Игр в Токио Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков планирует выступить только на одном турнире до старта летних Олимпийских игр в Токио.

10:55 Мурашко предложил странам ШОС обмениваться штаммами COVID-19 для изучения Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что «с появлением новых штаммов коронавируса высокую важность имеет мониторинг распространения и исследование их свойств, в первую очередь в отношении эффективности вакцин и приобретённого иммунитета в ответ на «базовый» вариант».

10:45 После аварии с пятью погибшими на Кубани возбуждено уголовное дело После аварии с пятью погибшими в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования поставлены на контроль в краевой прокуратуре.

10:42 Брата Кокорина задержали в Москве за драку в кафе Кирилл Кокорин, брат нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан в Москве из-за драки в одном из кафе.

10:37 В ЯНАО ввели новые правила въезда в связи с коронавирусом Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что граждане без местной прописки по прибытии в округ должны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

10:34 Мюллер: я мог подарить целой нации, которая живёт футболом, экстаз Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение от Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

10:29 Больше миллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило уже более миллиона вопросов, об этом свидетельствуют данные канала «Россия 24».

10:22 Глава ГИБДД назвал число выписанных при помощи камер штрафов в 2021 году Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и Факты» назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер.

10:13 Погба — о вылете Франции с Евро-2020: футбол жесток и прекрасен Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал вылет команды с Евро-2020.

10:12 В Центре контроля заболеваний ЕС призвали ускорить вакцинацию В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 по возможности следует ускорить. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы центра.

10:07 Агент заявил, что Василевского сейчас интересует не «Везина Трофи», а Кубок Стэнли Дэн Мильштейн, агент российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал второе место своего клиента в голосовании за награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи».

10:00 Актёр Уильям Шетнер стал ведущим новой программы на RT America RT America запускает авторскую программу «Я не понимаю» (I Don’t Understand) с известным актёром Уильямом Шетнером — исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в сериале «Звёздный путь» (Star Trek, 1966—1969 гг.). Первый выпуск программы с Шетнером выйдет на телеканале 12 июля 2021 года.

09:55 В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев коронавируса В Узбекистане за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 487 человек.

09:51 Капризов поделился впечатлениями от завоевания «Колдер Трофи» Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал завоевание награды лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — «Колдер Трофи».

09:42 Василевский вошёл в первую сборную сезона НХЛ, Капризов — в команде новичков Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила составы символических сборных по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21.

09:42 В результате ДТП на Кубани погибли пять человек В Краснодарском крае в районе станицы Новомышастовской (напротив местной птицефабрики) в результате ДТП погибли пять человек.

09:30 ЦБ рекомендовал продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП Центробанк рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года.