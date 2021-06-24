Washington Times Оригинал

Washington Times: в аэропорту Майами коронавирус будут выявлять с помощью специально обученных собак

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В скором времени в аэропорту Майами стартует полугодовое исследование, в рамках которого от двух до четырёх собак будут выявлять COVID-19 среди сотрудников персонала,, пишет The Washington Times. Как отмечается в статье, эксперимент при этом, возможно, будет расширен и может охватить вылетающих пассажиров.
Washington Times: в аэропорту Майами коронавирус будут выявлять с помощью специально обученных собак
Reuters
Американцы в скором времени могут увидеть в аэропортах и других общественных местах собак, определяющий коронавирус по запаху, пишет The Washington Times.

Происходит это на фоне того, как США ослабляют связанные с пандемией ограничения и сталкиваются с «новой нормой» жизни.
 
С конца этого месяца в международном аэропорту Майами в рамках шестимесячного пилотного исследования на контрольно-пропускных пунктах для персонала будут использоваться собаки для обнаружения COVID-19.

От двух до четырёх собак, обученных в Международном институте судебных исследований при Международном университете Флориды, будут проверять сотрудников три дня в неделю. При этом эксперимент, возможно, будет расширен и охватит вылетающих пассажиров, пишет издание со ссылкой на ректора университета Кеннета Фёртона.

По его словам, спрос на собак, выявляющих COVID-19, может вырасти на фоне восстановления пассажиропотоков.

По имеющейся информации, четыре собаки, обученные сотрудниками университета обнаруживать коронавирус, в прошлом месяце первыми в стране были аттестованы для занятия подобной деятельностью, пишет The Washington Times.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
аэропорт животные коронавирус собака США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров