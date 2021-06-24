Guardian: в Лондоне считают проход эсминца «вполне уместным», но удивлены быстрой реакцией России

Британский премьер Борис Джонсон назвал «вполне уместным» проход военного корабля Defender через 12-мильную зону территориальных вод у берегов Крыма, пишет The Guardian. Однако, как отмечает издание, в Лондоне были удивлены тем, с какой скоростью Россия отреагировала на проход британского эсминца.

Официальные лица Великобритании признали, что их застала врасплох скорость, с которой Россия отреагировала на 36-минутный проход британского эсминца Defender через «крымские воды», пишет The Guardian.

Хотя в Лондоне понимали, что Москва отреагирует на проход военного корабля через 12-мильную зону территориальных вод у берегов Крыма, однако Министерство обороны Британии не ожидало, что Кремль оперативно объявит о произведённых предупредительных выстрелах.



Это резко обострило ситуацию в среду, когда и произошёл данный инцидент. В результате оборонное ведомство Соединённого Королевства было вынуждено разбираться в том, что конкретно произошло. И лишь после этого в министерстве пришли к выводу, что выпущенные русскими снаряды ложились на безопасном расстоянии позади британского военного судна.



«Мы знали, что что-то может случиться, но особо не ожидали, что русские заявят об этом», — сказал источник в британском оборонном ведомстве.



То, что, согласно ожиданиям, должно было стать напряжённой, но чуть ли не рутинной миссией по отстаиванию прав на судоходство в Чёрном море переросла в военный и дипломатический инцидент.



Российские военные также утверждали, что их самолёт сбросил четыре бомбы по курсу движения британского эсминца, чтобы вынудить его изменить курс, но эту информацию британская сторона спешно опровергла из-за отсутствия доказательств в поддержку этой версии.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг, заявил, что развёртывание эсминца Defender было «вполне уместным». Однако в правительстве отказались подтверждать, санкционировал ли британский премьер эту миссию.



«Важно то, что мы не признаем аннексию Крыма* Россией, — отметил Джонсон. — Это часть суверенной украинской территории. Для нас совершенно правильно было отстаивать закон и добиваться свободы судоходства так, как мы это сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками».



А министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эсминец вошёл в «территориальные воды Украины» и совершал «безобидный проход».



В результате этого инцидента британский посол был вызван в МИД России, при этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предупредила, что дипломату будет заявлен «жёсткий демарш».



Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, подчеркнул: «Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают».



Как пишет The Guardian, Россия захватила Крым у Украины в 2014 году в результате аннексии, которая не признана ни Великобританией, ни другими западными странами. Между тем, как отмечается в статье, ВМС Британии были в курсе того, что русские тщательно охраняют свои территориальные воды.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).