Bild: Блинкен назвал ФРГ «лучшим другом» США

У США во всём мире нет лучшего друга и партнёра, чем Германия, пишет Bild, ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сказанные им в ходе визита в Берлин. Блинкен отметил, что ФРГ и США будут вместе решать глобальные вызовы, которые никто не способен решить в одиночку.
После сложной в дипломатическом плане эры Дональда Трампа в трансатлантическом партнёрстве теперь звучит совсем другая риторика, пишет Bild. Во время своего визита в Берлин госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ФРГ лучшим союзником Вашингтона.
«США не имеют во всём мире лучшего партнёра, лучшего друга, чем Германия», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель в минувшую среду. Блинкен отметил, что США и Германия согласны в том, что глобальные вызовы нельзя решить в одиночку.
Издание отмечает, что помимо встречи с Меркель Блинкен также провёл переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Госсекретарь США принял участие в конференции по Ливии, где обсуждались ливийские выборы и вывод всех иностранных войск с территории страны.
Помимо прочего, Блинкен заверил, что США окажут Украине поддержку в свете агрессивного поведения России, пишет Bild. «США и Германия будут и дальше выступать вместе против опасных и провокационных деяний России, будь то нападения на украинскую территорию, задержание Алексея Навального или распространение дезинформации в демократических странах», — заявил Блинкен.
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