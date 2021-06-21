Euronews: Пашинян назвал успех своей партии на выборах «победой народа Армении»

11:46 В Петербурге установлен температурный рекорд для 21 июня Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в городе установлен абсолютный температурный рекорд для 21 июня.

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11:39 ЕС на год продлил санкции против Крыма Европейский союз на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией, говорится в распространённом заявлении ЕС.

11:38 На Кубани 15 детей и водителя доставили в больницу после ДТП с автобусом В Краснодарском крае 15 детей и водитель доставлены в больницу после столкновения двух автобусов в Туапсинском районе. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на региональное ГУ МВД.

11:27 Геркус высказался о негативном фоне вокруг сборной России Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему негативного эмоционального фона вокруг сборной России по футболу.

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11:24 В Москве за сутки выявили 7584 случая заболевания коронавирусом В Москве за сутки выявили 7584 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне сообщалось о 8305 выявленных случаях коронавируса в столице.

11:18 В России за сутки выявили 17 378 случаев заболевания коронавирусом В России за сутки зарегистрировали 17 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 334 204. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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11:08 Автобус загорелся в результате ДТП в Краснодарском крае Два автобуса, следовавших в попутном направлении, столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате ДТП один из них загорелся. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

10:57 Президент «Барселоны»: проект Суперлиги жив Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб продолжает поддерживать проект европейской Суперлиги и не будет приносить извинения перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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10:49 Миссия ОДКБ прокомментировала внеочередные парламентские выборы в Армении Координатор миссии парламентской ассамблеи ОДКБ Каныбек Иманалиев заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики и отражают настроения избирателей.

10:44 Исмаилов рассказал, когда завершит карьеру Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии прекратит драться на профессиональном уровне.

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09:08 Дегтярёв назвал невозможной обязательную вакцинацию в Хабаровском крае Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не считает возможным введение обязательной вакцинации в регионе.

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08:24 «Атланта» обыграла «Филадельфию» в плей-офф НБА и вышла в финал конференции В седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» обыграла «Филадельфию Севенти-Сиксерз».

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06:01 В Госдуме предложили ввести образовательные сертификаты для детей из многодетных семей Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования. Копия письма на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

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05:20 Корабли и авиация ТОФ отработали удар по объектам условного противника Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией в ходе учений в центральной части Тихого океана нанесли условный удар крылатыми ракетами по наземным объектам условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.