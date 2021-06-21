Euronews: Пашинян назвал успех своей партии на выборах «победой народа Армении»

Народ Армении выдал партии «Гражданский договор» мандат на руководство страной, поддержав её на досрочных выборах, заявил лидер этой партии Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра. Избиратели надеются, что после выборов ситуация в стране стабилизируется и Армения сможет снова встать на ноги после серьёзного политического кризиса, передаёт Euronews.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на состоявшихся в воскресенье внеочередных выборах «победу одержал народ Армении», который отдал большинство голосов его партии «Гражданский договор».
НИКОЛ ПАШИНЯН, и. о. премьер-министра Армении: Народ Армении дал нашей партии «Гражданский договор» мандат на руководство страной. И лично мне — на то, чтобы возглавить республику в качестве премьер-министра.
Армения пошла на досрочные выборы на фоне глубокого кризиса после поражения в шестинедельной войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла две трети своих территорий. Слово избирателям.
ПРОХОЖАЯ: Ну очень надеюсь, что должно измениться... Что Армения должна встать на ноги и в экономическом плане, и в политическом. Очень надеюсь.
ПРОХОЖИЙ: Просто люди уже очень устали от войн, от всех этих недоразумений с Азербайджаном. И вот не знаешь... Но я выбрал.
Лидер оппозиции, экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняет Пашиняна в провале операции в Нагорном Карабахе и подписании унизительного для Армении мира. В лагере Пашиняна считают, что ответственность за поражение несут и прежние руководители, в том числе сам Кочарян.
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