Welt: карантин смягчают, но немцы уже привыкли обходиться без объятий и поцелуев

На фоне снижения числа заражений коронавирусом в Германии ослабляют меры по борьбе с COVID-19, сообщает Welt. Но немцы так привыкли соблюдать дистанцию, что до сих пор предпочитают обходиться без рукопожатий, объятий и поцелуев. При этом, судя по результатам опросов, многие не против, чтобы впредь так всё и осталось, рассказывает немецкий телеканал.

Число заражений снижается. Правила по борьбе с коронавирусом смягчаются. Теперь мы встречаемся, точнее можем встречаться с бóльшим количеством людей, но так как мы только недавно были разделены дистанцией, возвращённые свободы действительно ощущаются как что-то немного чуждое. Возможно, рукопожатия, поцелуйчики и объятия исчезнут надолго. Некоторые и не против. Сюжет Леи Фрайст.

Как вы относитесь к приветствиям? Кулак о кулак, помахать рукой, рукопожатие или всё же объятия? Многие заметили, что изменились.

ЖЕНЩИНА: Ты на автомате соблюдаешь дистанцию, обходишься без сердечных объятий.

МУЖЧИНА: Немного дистанцируешься, отходишь.

Можно без ограничений встречаться с друзьями в пивных на открытом воздухе, сидеть вместе в парке, но, приветствия большинство до сих пор даются с трудом.

ЛЕЯ ФРАЙСТ, корреспондент Welt: По данным опроса, проведённого в прошлом году Трирским университетом, больше половины сказали, что хотят и дальше использовать бесконтактные приветствия из-за угрозы заражения или же из-за привычки.

А сегодня есть два лагеря.

ЖЕНЩИНА: Я думаю, что могу отказаться от рукопожатий. В будущем я так и поступлю.

МУЖЧИНА: Не вижу ничего плохого в том, что люди приветствуют друг друга с определённой дистанции. Как по мне, так всё можно и оставить.

ДЕВУШКА: Я скучаю по телесному контакту. Жаль.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Я добродушный человек. Люблю людей обнимать. Я надеюсь, точнее я уверен, что когда-нибудь всё обязательно вернётся обратно.

Поведенческие психологи говорят тоже самое. Стремление к близости неискоренимо. Просто нужно немного времени.

ФЛОРИАН КАМПФЕР, терапевт: Проблема в том, что за последние 1,5 года мы ощущали угрозу, которая исходит от этой формы приветствия. Она нас пугала. И нужно постепенно избавляться от этого ощущения угрозы. Что действительно может измениться, так это то, что люди будут более осознанно подходить к выбору, кого обнимать, а кого нет.

Это означает, что ни рукопожатия, ни объятия не канут в лету. Пандемия проста сделала нас более избирательными.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.