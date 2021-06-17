СТРАНА: украинские депутаты снова подрались в Раде

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Fox News: Сирия или всё-таки Ливия? — Байден запутался, где именно он собрался сотрудничать с Россией Fox News
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Не только угрожает, но и чувствует угрозу — журналист NBC поделился впечатлениями от интервью с Путиным NBC
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N-TV: Китай обвинил страны G7 во вмешательстве во внутренние дела N-TV
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Welt: оговорка по Баербок — кандидат зелёных в канцлеры предостерегла о «либеральных врагах» в стране и за рубежом Die Welt
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Вирусолог призвал россиян соблюдать все рекомендации и вакцинироваться
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что ситуация с коронавирусом в России очень сложная.
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В Санкт-Петербурге задержали депутата заксобрания Максима Резника
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Максима Резника, он подозревается в незаконном обороте наркотиков.
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Нурмагомедов считает, что Черчесову стоит отвечать на все вопросы журналистов
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову не стоит избегать ответов на любые вопросы журналистов.
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Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемическая обстановка с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.
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Источник: ЦСКА контактировал с Фонсекой
Бывший тренер «Ромы» и донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека получал предложение от московского ЦСКА.
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Попова высказалась об обязательной вакцинации от COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции отдельных категорий граждан в российских регионах, если это потребуется.
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Миронов опроверг данные, что власти Москвы разрешили отстранять непривитых работников
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг опубликованное в СМИ якобы его заявление о том, что столичные власти разрешили отстранять без зарплаты невакцинированных работников.
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Спортивный врач считает, что у Фернандеса есть шансы выйти на поле в матче с Данией
Бывший врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий предположил, при каких условиях защитник сборной России Марио Фернандес сможет сыграть в матче третьего тура Евро-2020 с Данией.
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Мурашко: беременные стали чаще заболевать коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшие недели будет принято решение о применении «Спутника V» для беременных, которые стали часто заболевать коронавирусом.
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Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России является крайне напряжённой.
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Мурашко заявил о росте числа заболеваний COVID-19 в России на 30% за неделю
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране выросла за неделю на 30%.
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Нурмагомедов признался, что оставил мечты о футбольной карьере
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не станет пытаться попасть в профессиональный футбольный клуб.
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Число штрафов в Москве на фоне пандемии выросло в три раза
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в столицу на фоне пандемии увеличилось в три раза.
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В ФРГ заявили, что RT DE «продвигает интересы Кремля» в Германии
Федеральное Министерство внутренних дел Германии подготовило секретный отчёт, в котором заявило, что российским СМИ, таким как RT DE, «выделяется особенно важная роль в продвижении интересов Кремля». Об этом пишет Tagesspiegel.
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Мишустин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России очень сложная.
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В УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на поступки футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на чемпионате Европы по футболу.
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В Госдуме отреагировали на заявление Курца о России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал итоги встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена и призвал Евросоюз налаживать отношения с Москвой.
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Кандидат в канцлеры ФРГ отметил важность «Северного потока — 2»
Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет в интервью изданию Augsburger Allgemeine отметил важность «Северного потока — 2» для страны.
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Нурмагомедов назвал потолок сборной России на Евро-2020
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы сборной России по футболу на чемпионате Европы — 2020.
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Экспорт мороженого из Москвы вырос на 47% в I квартале 2021 года
Экспорт мороженого из Москвы вырос на 47,2% в I квартале 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020-го) и составил $9,49 млн.
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В Молдавии за сутки выявили 57 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 57 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 255 994.
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МИД России: ситуация на юго-востоке Украины вызывает беспокойство
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация на юго-востоке Украины продолжает вызывать беспокойство, отмечается активизация диверсионной деятельности украинской армии.
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Украина одержала победу над Северной Македонией на Евро-2020
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины одержала победу над командой Северной Македонии.
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Врач дала рекомендации по потреблению воды в жару
Врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации по потреблению воды в жару.
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Путин высказался о работе Псаки
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
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«Парад фейерверков» начнётся 18 июня в Олимпийском парке Сочи
«Парад фейерверков» пройдёт с 18 июня по 15 августа в Олимпийском парке Сочи.
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В Росреестре рассказали подробности о законопроекте об амнистии старых самостроев
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал подробности о законопроекте об амнистии старых самостроев.
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Аналитик спрогнозировал укрепление рубля
Основатель Frendex Group Руслан Пичугин спрогнозировал укрепление российской валюты.
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Зырянов считает, что не стоит сравнивать сборную России образца 2008 года с нынешней
Бывший полузащитник сборной России по футболу Константин Зырянов поделился мнением о том, сумеет ли национальная команда страны претендовать на медали на Евро-2020 или в обозримом будущем.
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Аналитик рассказал о влиянии встречи Путина и Байдена на курс рубля
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил влияние встречи президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена на курс рубля.
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Страны СНГ планируют создать подразделение гуманитарного разминирования
Представители стран СНГ обсудили возможность создания совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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В МЧС дали прогноз по уходу воды из Керчи
Начальник ГУ МЧС по Крыму Аркадий Ожигин заявил, что Керчь ожидает новая волна осадков, но с учётом работ вода должна уйти из города в ближайшие шесть часов.
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Туроператоры рассказали о самых доступных странах для отдыха в июне
ОАЭ и Египет признаны самыми доступными странами дальнего зарубежья для отдыха в июне.
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Мак признался, что хотел бы сыграть все матчи Евро-2020 в России
Форвард сборной Словакии Роберт Мак признался, что хотел бы провести все матчи Евро-2020 в России.
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Врач дал рекомендации по защите от укусов клещей
Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин дал рекомендации по защите от укусов клещей.
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Володин: в Госдуму VII созыва поступило более 1 млн обращений граждан
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в Госдуму нынешнего, VII созыва поступило более 1 млн обращений граждан.
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На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц в выходные заменят асфальт
На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц пройдут работы по замене асфальтового покрытия. Они запланированы в период с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня.
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Более 125 тысяч человек присоединились к команде «Мосволонтёра»
Добровольцами центра «Мосволонтёр» стали более 125 тыс. человек, большинство из которых — граждане младше 30 лет.
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Рамос заявил, что не хотел уходить из «Реала»
Защитник Серхио Рамос на пресс-конференции, посвящённой его уходу из мадридского «Реала», рассказал, как шли переговоры с клубом о продлении контракта.
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МИД Ирана: соглашение по ядерной сделке ближе, чем когда-либо
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.
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Дегтярёв доложил Путину о ситуации с уровнем воды в Амуре
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с уровнем воды в Амуре.
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Сычёв сравнил сборную России на Евро-2008 и ЧЕ-2020
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв сравнил национальные команды образца 2008 и 2021 годов.
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Власти Москвы опровергли сообщения о введении локдауна в столице
Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг сообщения о введении локдауна в столице.
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«Газпром Арена» будет готова проводить матчи в безопасных условиях при любой обстановке
Стадион «Газпром Арена» будет готов проводить матчи Евро-2020 даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге.
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Вода ушла из двух подтопленных сёл на востоке Крыма
Вода ушла из сёл Приозёрное и Новоотрадное на востоке Крыма.
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В России стартовал очередной этап туристического кешбэка
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что очередной этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня. Об этом информирует РИА Новости.
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Александр Мостовой считает, что сборной России будет тяжело повторить успех Евро-2008
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы национальной команды на чемпионате Европы — 2020 повторить результат Евро-2008.
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В МИД России прокомментировали результаты саммита НАТО
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала итоги саммита НАТО «ожидаемыми».
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Судья Федотов оценил работу россиянина Карасёва на Евро-2020
Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе российского судьи Сергея Карасёва на чемпионате Европы.
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Курц: ЕС должен идти по пути диалога с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал итоги встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена, а также призвал Евросоюз налаживать отношения с Москвой.