1+1: на Украине продлевают карантин, но ослабляют ограничения

Украинское правительство продлевает действие карантина до конца лета, однако ослабляет ограничительные меры. Как передаёт «1+1», в частности, отменяется контроль самоизоляции через мобильное приложение пока Украина находится в зелёной зоне эпидемиологической опасности. Въезжать на Украину украинцы теперь смогут без препятствий, а от иностранцев будут требовать отрицательный тест на коронавирус или документ о полной вакцинации.
Правительство продлевает карантин на Украине до 31 августа, но ослабляет ограничения. В частности, отменяется контроль самоизоляции через мобильное приложение «Действия дома» пока Украина находится в зелёной зоне эпидемиологической опасности.
Теперь въезжать на Украину украинцы смогут без препятствий, а от иностранцев будут требовать отрицательный тест на Covid или документ о полной вакцинации.
Также кабмин разрешил семейным докторам выдавать справки о завершении курса вакцинации, что, по мнению чиновников, упростит получение документов.
На закупку вакцины выделяются дополнительные полтора миллиарда гривен, деньги возьмут с пошлин от растаможивания автомобилей. До конца года на Украину завезут ещё 40 миллионов доз вакцины, поэтому украинцев призывают прививаться, а местные власти не закрывать центры по вакцинации на выходные и праздники.
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, премьер-министр Украины:Коэфициент обнаружения положительных случаев COVID-19 на Украине соответствует рекомендованному ВОЗ уровню в 5%. Таким образом по состоянию на 10 июня на Украине достигнут зелёный уровень эпидемиологической опасности, который даёт возможность продолжить послабление противоэпидимиологических ограничений. Правительство сегодня официально продолжит карантин до 31 августа этого года.
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