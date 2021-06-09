Сначала реформы, потом деньги: в Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит очередной транш
В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи для Украины зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия. Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, комментируя для «Украинской правды» прогресс Украины в выполнении условий соглашения о получении макрофинансовой помощи.
Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит €600 млн, которые поступят в общий фонд бюджета.
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