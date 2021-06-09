Сначала реформы, потом деньги: в Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит очередной транш

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова назвала главные условия перечисления €600 млн макрофинансовой помощи для Киева. Как пишет «Украинская правда», предоставление нового транша зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия, однако Матернова воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения средств.

В Европейской комиссии настаивают, что предоставление нового транша макрофинансовой помощи для Украины зависит прежде всего от проведения реформы системы правосудия. Об этом заявила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, комментируя для «Украинской правды» прогресс Украины в выполнении условий соглашения о получении макрофинансовой помощи.

Матернова напомнила, что Украине известны требования, при которых правительство получит €600 млн, которые поступят в общий фонд бюджета.

«Но главное из них — это реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия», — отметила она.

Представительница Еврокомиссии также подчеркнула, что в главных требованиях стоило бы причислить выполнения всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости антикоррупционного бюро.

«Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ — это базовое требование, мы не можем даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ», — подчеркнула она.

Однако, отмечает издание, Матернова воздержалась от прогнозов относительно возможных сроков получения макрофинансовой помощи.