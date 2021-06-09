Guardian: ФБР и австралийская полиция арестовали сотни преступников благодаря телефонному мессенджеру

Спецоперация, проведённая ФБР совместно с австралийской и европейской полицией, позволила «заманить в ловушку» более 800 подозреваемых, причастных к торговле наркотиками в Австралии, Азии, Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке, сообщает The Guardian. Как передаёт издание, правоохранительные органы получили возможность читать сообщения преступников, отправленные через якобы безопасное приложение. По словам газеты, в ходе рейдов по всему миру были изъяты $148 млн наличными, а также тонны наркотиков, криптовалюта, оружие и роскошные автомобили.

Глобальная спецоперация, в ходе которой организованной преступной группировке были проданы шифруемые телефоны, доступ к которым имели представители правоохранительных органов, повлекла за собой арест более 800 человек в 18 странах мира, сообщает The Guardian.

Как передаёт издание, операция, проведённая ФБР совместно с австралийской и европейской полицией, позволила «заманить в ловушку» подозреваемых, причастных к торговле наркотиками в Австралии, Азии, Европе, Южной Америке и на Ближнем Востоке. По словам газеты, в ходе рейдов по всему миру были изъяты $148 млн наличными, а также тонны наркотиков, криптовалюта, оружие и роскошные автомобили.

Премьер–министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция «нанесла тяжёлый удар по организованной преступности — не только в этой стране, но и по всему миру». «Это переломный момент в истории австралийских правоохранительных органов», — добавил глава австралийского правительства.

Операция, задуманная австралийской полицией и ФБР в 2018 году, стала одним из самых масштабных случаев проникновения в специализированную зашифрованную сеть, подчёркивает The Guardian. Всё началось, когда представители американских властей приняли участие в разработке якобы безопасного зашифрованного приложения для обмена сообщениями An0m, которое затем было продано сетям организованной преступности. ФБР помогло внедрить телефоны в 300 преступных группировок в более чем 100 странах мира, сообщил журналистам в Гааге Келвин Шиверс из отдела уголовных расследований ФБР.

Согласно схеме, которая повторялась и в других местах, один австралийский преступный деятель начал распространять среди своих сообщников телефоны, содержащие приложение, полагая, что общение будет безопасным, поскольку телефоны были настроены таким образом, чтобы удалять все возможности, включая голос и функции камеры, кроме приложения An0m. В результате не предпринималось никаких попыток скрыть или зашифровать детали сообщений, которые читала полиция, передаёт издание.

«Мы находились в задних карманах организованных преступных группировок… Всё, о чем они говорят, - это наркотики, насилие, нападки друг на друга и невинные люди, которых собираются убить», — рассказал представитель австралийской полиции Риз Кершоу.

Австралийская полиция заявила, что арестовала 224 человека, в том числе — членов находящихся вне закона банд на мотоциклах. Только в понедельник правоохранительные органы изъяли 104 единицы огнестрельного оружия, включая снайперские винтовки военного образца, а также почти $45 млн наличными. Кроме того, 49 арестов было произведено в Нидерландах, 75 в Швеции и более 60 в Германии, где власти изъяли сотни килограммов наркотиков, более 20 единиц оружия и более 30 роскошных автомобилей, а также наличные деньги.

Операция также показала, что банды были предупреждены о действиях полиции, что повлекло за собой возбуждение «многочисленных дел о коррупции на высоком уровне в нескольких странах», утверждается в протоколе показаний агента ФБР.

Кершоу также заявил, что скрывшийся от правосудия австралийский преступный деятель «по сути, подставил своих сообщников», продав им телефоны, и превратился в живую мишень. «Чем скорее он сдастся, тем лучше для него и его семьи», — подчеркнул полицейский.