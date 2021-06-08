Sky News: глобальный сбой в интернете подорвал работу крупных сайтов

Сегодняшний глобальный сбой в интернете вызвал перебои в работе множества крупных сайтов, сообщает Sky News. Среди пострадавших страничек — популярные новостные и коммерческие сайты, такие как Guardian, Amazon и Spotify. Причиной сбоя могла стать американская сеть доставки контента Fastly, выступающая посредником между сайтами и пользователями.
Этим утром британские правительственные сайты выдают сообщения об ошибке: судя по всему, мы имеем дело с глобальным сбоем в работе интернета. Среди сбоивших страничек были также крупные новостные и коммерческие сайты. Давайте сразу подключимся к нашему корреспонденту Шарлотте Ломас. Судя по всему, ситуация улучшается, но сегодня утром не открывалось очень большое число сайтов.
ШАРЛОТТА ЛОМАС, корреспондент Sky News: Да, это так. Последние несколько минут я проверяла некоторые из этих крупных сайтов: какие-то, кажется, медленно начинают возвращаться к работе, но, как вы и упомянули, судя по всему, мы имеем дело с крупной глобальной проблемой в работе одних из самых популярных и крупнейших сайтов в мире. Сбои произошли на многих новостных сайтах, включая такие как Guardian и Financial Times.
Также, как вы сказали, были затронуты британские правительственные сайты. Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что испытывают сложности в пользовании услугами на сайтах Amazon и Spotify. Как я сказала, они медленно пытаются вернуться к работе. Возможно, причиной сбоя мог стать центр предоставления данных Fastly. Это сеть доставки контента, являющаяся посредником между сайтами и пользователями: она позволяет пользователям быстрее получать доступ к желаемому контенту — к примеру, видео или стримам. Кроме того, она используется крупными компаниями, пытающимися сделать свои сайты безопасней. Fastly — американская компания: её представители заявили, что сейчас проводится расследование, с целью установления точной причины произошедшего.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс во время слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing рейса MH17 рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак». Соответствующая информация опубликована в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава.
С момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ситуация с освобождением удерживаемых лиц ухудшилась, сообщила представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется, что экономические санкции ЕС против Белоруссии будут приняты на следующем совете глав МИД стран союза, меры могут коснуться ключевых секторов экономики республики.
В мае 2021 года специалисты выявили 191 ресурс по продаже поддельных авиабилетов, что на 96% больше по сравнению с апрелем, говорится в исследовании сервиса «Настоящийбилет.рф» — совместного проекта Aviasales, BrandSecurity и Роскачества.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы разработанной Кремлём стратегии оказания давления на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, с целью удаления негативного контента.
Руководитель отдела изменения контента и поведения компании в области цифрового здравоохранения Droobi Нур Джандали рассказала о программе-приложении для диабетиков в Катаре в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения России.
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, почему не был продлен контракт с руководителем проекта системы видеопомощи арбитрам (VАR) в России Леонидом Калошиным.
Сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания двух основателей общественной организации «Партия Шария», «причастных к распространению в столичном регионе агитационных материалов, направленных на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения и уничтожения утерянных захоронений времён Великой Отечественной войны в результате земельных работ на территории посёлка в Тосненском районе, сообщает Следственный комитет.