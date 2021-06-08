Sky News: глобальный сбой в интернете подорвал работу крупных сайтов

Сегодняшний глобальный сбой в интернете вызвал перебои в работе множества крупных сайтов, сообщает Sky News. Среди пострадавших страничек — популярные новостные и коммерческие сайты, такие как Guardian, Amazon и Spotify. Причиной сбоя могла стать американская сеть доставки контента Fastly, выступающая посредником между сайтами и пользователями.

Этим утром британские правительственные сайты выдают сообщения об ошибке: судя по всему, мы имеем дело с глобальным сбоем в работе интернета. Среди сбоивших страничек были также крупные новостные и коммерческие сайты. Давайте сразу подключимся к нашему корреспонденту Шарлотте Ломас. Судя по всему, ситуация улучшается, но сегодня утром не открывалось очень большое число сайтов.

ШАРЛОТТА ЛОМАС, корреспондент Sky News: Да, это так. Последние несколько минут я проверяла некоторые из этих крупных сайтов: какие-то, кажется, медленно начинают возвращаться к работе, но, как вы и упомянули, судя по всему, мы имеем дело с крупной глобальной проблемой в работе одних из самых популярных и крупнейших сайтов в мире. Сбои произошли на многих новостных сайтах, включая такие как Guardian и Financial Times.

Также, как вы сказали, были затронуты британские правительственные сайты. Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что испытывают сложности в пользовании услугами на сайтах Amazon и Spotify. Как я сказала, они медленно пытаются вернуться к работе. Возможно, причиной сбоя мог стать центр предоставления данных Fastly. Это сеть доставки контента, являющаяся посредником между сайтами и пользователями: она позволяет пользователям быстрее получать доступ к желаемому контенту — к примеру, видео или стримам. Кроме того, она используется крупными компаниями, пытающимися сделать свои сайты безопасней. Fastly — американская компания: её представители заявили, что сейчас проводится расследование, с целью установления точной причины произошедшего.



Спасибо, Шарлотта, держите в курсе.



Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.