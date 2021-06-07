Le Figaro: мэрию Парижа раскритиковали за рекламу свободных от мужчин веломастерских

На парижском муниципальном веб-сайте «QueFaire.Paris» были обнаружены объявления о мероприятиях в веломастерских, доступ на которые запрещён мужчинам, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, гнев пользователей соцсетей уже заставил мэрию удалить одно из объявлений, однако второе всё ещё доступно на сайте, несмотря на незаконность подобного рода событий.

4 июня член парижского городского совета от оппозиции Орельен Верон обнаружил на муниципальном веб-сайте «QueFaire.Paris», посвящённом событиям в городе, информацию о веломастерской «No'Mec Anique», организующей раз в месяц ночные мероприятия, участие в которых разрешено только «женщинам, транс-персонам и небинарным личностям», сообщает Le Figaro.

Как передаёт газета, столкнувшись с негодованием в социальных сетях, мэрия решила удалить страницу мероприятия из своей онлайн-афиши. «Ценности Парижа, открытого и универсалистского города, также подразумевают отказ от любой формы дискриминации по признаку пола или сексуальной ориентации. Поэтому мы удалили соответствующую запись», — написала администрация французской столицы в Twitter.

Однако Орельен Верон на этом не остановился, сообщает издание. Теперь член городского совета предупреждает о втором цехе по ремонту велосипедов, информация о котором размещена на том же сайте, проводящем столь же дискриминационную политику.

Как передаёт Le Figaro, мероприятие под названием "Maniv'Les", организованное организацией под названием Cyclofficine, до сих пор представлено на сайте мэрии. Речь идёт о временном интервале для самостоятельного ремонта велосипедов, «зарезервированном для женщин и представителей гендерных меньшинств», поскольку, как уверяет ассоциация, «стереотипы все ещё царят в нашем обществе и, к сожалению, не останавливаются у дверей наших мастерских». Следуя логике удаления первого объявления, информация об этом событии также может быть снята с сайта, полагает газета.

Остаётся вопрос об ответственности муниципалитета и редактора сайта. Как поясняет издание, «QueFaire.Paris» — это онлайн-афиша, которая напрямую заполняется парижанами, сообщающими о проводимых ими мероприятиях, и модерация записей происходит лишь когда они противоречат законам. В случае вышеупомянутых объявлений в модерации, очевидно, были допущены ошибки, поскольку события, о которых идёт речь, нарушают закон, замечает Le Figaro.

Как напоминает издание, несколько недель назад газета проверила законность организации мероприятий, подразумевающих запрет расового или гендерного смешения. Несколько адвокатов тогда подтвердили незаконность подобных событий. Согласно статьям 225 (1) и 225 (2) Уголовного кодекса, «дискриминация представляет собой любое различие между физическими лицами по признаку пола [...] сексуальной ориентации, гендерной идентичности». Это также относится к юридическим лицам и ассоциациям, подчёркивает Le Figaro.