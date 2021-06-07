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Die Welt: немецкие спецслужбы отмечают повышенную разведывательную активность России

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В последнее время разведывательная активность России резко увеличилась, пишет Die Welt, ссылаясь на заявления глав немецких спецслужб Бруно Каля и Томаса Хальденванга. По словам Каля, Россия и Китай неоднократно пытались посеять раздор между западными странами: Хальденберг отметил, что текущее положение дел сравнимо с тем, что было в годы холодной войны.
Die Welt: немецкие спецслужбы отмечают повышенную разведывательную активность России
Reuters

Главы основных немецких спецслужб считают, что критика их работы зачастую незаслуженная, пишет Die Welt, ссылаясь на заявления главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля и главы Федеральной службы защиты конституции (BfV) Томаса Хальденванга.

«Нас, как спецслужбы, постоянно подозревают в неправомерном вмешательстве в свободы граждан и в их информационное самоопределение», — приводит издание слова Хальденванга. Он заявил, что это клише — весьма распространённое в Германии. Его коллега Каль также отметил, что дебаты вокруг работы разведок часто сводятся к посягательству на свободы граждан, хотя ни у одной из спецслужб такой цели нет.
 
По словам Хальденванга, на данный момент главной опасностью для немецкого общества и демократии является правый экстремизм. Глава BfV отметил, что Интернет переполнен посылами с разжиганием ненависти в отношении мусульман, евреев, мигрантов, а также в отношении демократических ценностей.
 
Каль также заявил, что Россия и Китай неоднократно пытались посеять раздор между западными странами. По словам главы BND, для этого использовались все возможные методы. Как подчеркнул Каль, необходимо внимательно относится к «доминированию других держав, намеренных навязать нам свою волю». Что касается Хальденванга, то он также констатировал растущую активность со стороны России, сравнив нынешнее положение дел с тем, что было в годы холодной войны. По словам главы BfV, происходят попытки установить в среде лиц, принимающих политические решения. 
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