Der Spiegel: в Германии опасаются четвёртой волны из-за индийского штамма коронавируса

В ближайшие недели в Германии может распространиться индийский вариант коронавируса, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова вирусолога Гернота Маркса. Он отметил, что если люди не будут соблюдать меры предосторожности, может начаться четвёртая волна заражений.

Немецкие вирусологи считают, что впервые обнаруженный на территории Индии новый штамм коронавируса может распространиться по территории Германии, пишет Der Spiegel. «Главным опасным фактором сейчас является новый вариант B.1.617.2, который может быть ещё заразнее, чем доминирующий сейчас вариант B.1.1.7. В ближайшие недели эта мутация будет распространяться», — приводит издание слова главы немецкого междисциплинарного объединения интенсивной медицины Гернота Маркса.

По словам Маркса, если люди не проявят осторожность, число заражений снова начнёт ползти вверх. «В таком случае будет возможна четвёртая волна», — предупредил вирусолог. При этом он заверил, что немецкая интенсивная медицина готова к такому сценарию.

Эксперт партии СДПГ по здравоохранению Карл Лаутербах отметил, что новый штамм опаснее, чем оригинальный. Хорошая новость состоит в том, что его доля от общего числа заражений в ФРГ составляет менее 2%. По словам Лаутербаха, возможно она и дальше будет оставаться на таком уровне: для этого необходимо разрешить массовые собрания в закрытых пространствах только вакцинированным людям. По мнению Лаутербаха, если такие меры будут приняты, то четвёртая волна будет незначительной и не потребует введения карантина.

Вирусолог Мелани Бринкман отметила, что при негативном развитии событий четвёртая волна может начаться уже летом. Кроме того, она выразила скепсис по поводу обещания правительства ФРГ к концу лета предоставить всем гражданам возможность получить вакцину.