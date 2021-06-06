Генетика, гормоны и отсутствие вредных привычек — Le Monde объяснила, почему коронавирус щадит женщин чаще, чем мужчин

Во всех странах мира от коронавируса умирает больше мужчин, чем женщин, пишет Le Monde. Как сообщает газета, учёные объясняют этот феномен особенностями женской иммунной системы, защитной функцией женских гормонов, а также поведенческими привычками женщин. При этом у женщин симптомы заболевания чаще длятся дольше, чем у мужчин, отмечает издание.

Во всех странах этот факт неизменен: хотя коронавирусом с одинаковой частотой заражаются и женщины, и мужчины, последние чаще умирают от болезни, пишет Le Monde . «Мужчины подвергаются более высокому риску госпитализации c Covid-19 и составляют 58 % всех случаев смерти в больнице. Они также составляют большинство в реанимации: около двух третей людей, госпитализированных в эти отделения», — говорит эпидемиолог Даниэль Леви-Брюль, руководитель отдела респираторных инфекций Службы общественного здравоохранения Франции.

Как поясняет специалист, эти цифры в основном отражают «различную распространённость факторов риска по признаку пола». У мужчин выше вероятность наличия сопутствующих заболеваний, которые влияют на риск развития тяжёлой формы болезни — например, они чаще страдают от диабета или хронических сердечно-респираторных заболеваний. «Среди населения в возрасте 65 лет и старше риск ухудшения сопутствующей патологии или ожирения выше у мужчин, чем у женщин», — подтверждает исследование под названием «Социальное неравенство перед лицом эпидемии Covid-19», опубликованное в июле 2020 года.

Однако различия в области сопутствующих заболеваний не объясняют всего, замечает издание. «Возможно, сам по себе мужской пол является фактором риска», — предполагает Даниэль Леви-Брюль. Существуют гендерные различия в иммунной системе: у женщин чаще, чем у мужчин, развиваются аутоиммунные или аллергические заболевания и они меньше, чем мужчины, страдают от тяжёлых форм Covid-19.

Кроме того, команда учёных из Страсбургской университетской больницы и Института Пастера, исследовавшая выборку из 308 сотрудников больницы, перенёсших лёгкую форму Covid-19, показала, что через шесть месяцев после инфекции у женщин была более эффективная иммунная защита, чем у мужчин —нейтрализующие антитела сохранялись дольше.

«Известно, что женщины, как правило, вырабатывают более надёжный гуморальный и клеточный ответ, чем мужчины, независимо от того, сталкиваются ли они с другими инфекционными заболеваниями или вакцинацией. Побочная сторона этой более широкой реактивности заключается в том, что женщины чаще подвержены аутоиммунным заболеваниям», — рассказывает директор Института вирусологии в Страсбурге Самира Фафи-Кремер.

Учёные также изучили вклад генетики в течение болезни. У женщин две X-хромосомы, в которой сосредоточены многие гены иммунитета, а у мужчин — только одна. Другой важный биологический фактор — половые гормоны (эстроген, прогестерон и пр.), способные повысить иммунитет у женщин против Covid-19, однако пока это всего лишь предположение, отмечает газета.

Помимо прочего, физиологические факторы взаимодействуют с социокультурным контекстом (финансовая нестабильность, беспорядочные половые связи, двигательная активность). Между мужчинами и женщинами существуют поведенческие различия (например, курение табака или выбор профессии, сопряжённой с большим риском)

С другой стороны, «если мужчины подвергаются более высокому риску развития тяжёлых форм, женщины, по-видимому, более подвержены риску длительных симптомов», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Microbiology and Infection, проведённом под руководством профессора Джейд Госн из больницы Биша.

Исследование, проведённое Национальным статистическим управлением Англии в период с 26 апреля 2020 года по март 2021 года среди выборки из более чем 20 тыс. человек, получивших положительный результат анализа на коронавирус, показало, что распространённость симптомов через двенадцать недель после заражения была выше у женщин (14,7%), чем у мужчин (12,7 %). При этом, пока неясно, страдают мужчины от длительных последствий ковида меньше, по причине более частых смертей в результате болезни, пишет газета.