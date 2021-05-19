Эксперт Biznes Alert: Россия затевает новую экспансию, на этот раз на рынке СПГ

Россия сможет существенно увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ) в следующем десятилетии, уверен польский эксперт из центра восточных исследований Шимон Кардащ. Для этого она разработала целую программу по развитию мощностей и экспорту продукции. На портале Biznes Alert он обращает внимание на то, что экспансия на европейский рынок СПГ для Москвы может стать своего рода лекарством от потери влияния «Газпрома» в некоторых странах ЕС.

Польский эксперт из центра восточных исследований Шимон Кардащ считает, что экспансия на рынок СПГ выступает одним из приоритетов энергетической политики России. Он находит отражение этой тенденции в заявлениях представителей правительства и многих принятых в последнее время стратегических документах страны, пишет Biznes Alert.

Особое внимание аналитик обращает на документ, утверждённый правительством России 16 марта 2021 года, а именно долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ). Производство СПГ России до 2035 года может достигнуть 140 млн тонн. Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объём производства СПГ. Автор подчеркивает, что предположения стратегии соответствуют тенденции систематического увеличения производства и экспорта СПГ из страны, которая наблюдается в последние годы — с 11 до почти 30 млн тонн в 2016—2019 годах. Более того, Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного газа до 10 или даже 20—30%.

Шимон Кардащ обращает внимание на то, что увеличение российской доли на европейском рынке СПГ может стать своего рода лекарством от потери влияния «Газпрома» в некоторых странах ЕС. Он уверен, что некоторые проекты, особенно компании «Новатэк», благодаря политической поддержке со стороны Кремля и и административной и финансовой поддержке со стороны госструктур имеют все шансы на успех. Более того, это направление потенциально может стать новым источником дохода для компаний, контролируемых российскими олигархами.

Кардащ подчёркивает, что описанная выше долгосрочная программа является ещё одним подтверждением амбициозных и долгосрочных планов Москвы по расширению на мировом рынке СПГ. В последние несколько лет о дальнейшем увеличении производства и экспорта этого топлива заявляли президент Владимир Путин, Министерство энергетики, а также местные компании, в частности «Новатэк» — крупнейший производитель газа в стране после «Газпрома», отмечает портал.

По мнению аналитика, российские расчёты базируются на весьма оптимистичных предположениях российских и зарубежных экспертных центров, которые показывают, что мировой рынок СПГ будет очень динамично развиваться в ближайшие 10—15 лет. Действия, предпринятые в последние годы, подтверждают, что в следующие десятилетия проекты СПГ станут одним из наиболее перспективных направлений развития российской энергетики, подчёркивает он.

Есть много признаков того, что, хотя «Новатэк» и останется лидером российского рынка СПГ, «Газпром» будет в состоянии также укрепить свои позиции в этом сегменте, в основном за счёт строительства крупного газоперерабатывающего комплекса в районе порта Усть-Луга. При этом Кардащ отмечает, что хотя достигнуть максимальных потолков, принятых в стратегии, скорее всего будет нереально, тем не менее есть многочисленные предпосылки того, что России удастся существенно увеличить свою долю на мировом рынке СПГ в следующем десятилетии.