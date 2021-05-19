Bloomberg: Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Игр-2022

Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси заявила, что американские чиновники не должны ехать на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. Однако, как отмечает Bloomberg, это ещё довольно мягкая мера, другие политики призывают и спортсменов туда не отправлять.
Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси присоединилась к призывам дипломатического бойкота Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине зимой. Как отмечает Bloomberg, это говорит о том, что недовольство Пекином в Штатах растёт в обеих партиях.
Учитывая, что некоторые конгрессмены и вовсе призывали забрать у Китая Олимпиаду, у Пелоси позиция даже мягче. Она предлагает отправить на Игры американских атлетов, но не ехать туда официальной делегацией на церемонии открытия и закрытия. По её словам, чествовать спортсменов можно дома. «Для государственных лидеров поездка в Китай в свете геноцида, который идёт там, пока вы сидите в своих креслах, поднимает вопрос: какое моральное право вы имеете говорить о правах человека где-либо в мире, если вы хотите проявлять уважение к китайскому правительству, когда оно проводит геноцид», — заявила Пелоси.
В свою очередь сенаторы Митт Ромни и Тим Кейн предложили закон, который запретил бы финансирование официальной делегации США для участия в Олимпиаде в Китае. Их предложение добавили как поправку к пакету мер против Китая, его будут обсуждать в сенате на будущей неделе.
Китай на это ответил, что несколько людей в США, «исходя из идеологических и политических предрассудков, пытаются опорочить Китай и саботировать подготовку к зимней Олимпиаде». Также там добавили: «Их клоунское выступление и показной фарс не получит никакой поддержки и обречён на провал». Как отмечает Bloomberg, в Китае критику США отвергают и называют вмешательством во внутренние дела.
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