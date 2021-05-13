NBC News: близко не подойдёт к Овальному кабинету — критик Трампа и после увольнения с партийного поста не намерена молчать

Республиканская партия США проголосовала отстранение конгрессвумен Лиз Чейни с поста председателя Конференции республиканцев, сообщает NBC News. Как отмечает издание, отстранение случилось после того, как Чейни подвергла публичной критике бывшего президента Дональда Трампа

В минувшую среду республиканцы из палаты представителей проголосовали за то, чтобы отстранить конгрессвумен Лиз Чейни с поста председателя Конференции республиканцев, после её публичной критики в адрес Дональда Трампа, пишет NBC News.

«Мы не можем позволить бывшему президенту утянуть нас в прошлое и сделать нас соучастниками его попыток расшатать американскую демократию. Этот путь приведёт к нашему разрушению, а может быть — к разрушению всей страны», — приводит издание слова Чейни.

После голосования Чейни заявила о том, что если Трамп будет снова выдвигаться в президенты, то она сделает всё, для того чтобы бывший президент «даже близко не подобрался бы к Овальному кабинету».

NBC News напоминает, что Чейни была одной из тех, кто голосовал за импичмент Трампа после штурма Капитолия 6-го января 2021 года. Кроме того, она отмечала, что заявления Трампа по поводу фальсификаций на президентских выборах являются угрозой для демократии. Как пишет издание, республиканцы решили исключить Чейни, чтобы сплотить свою партию в преддверии промежуточных выборов 2022 года, на которых они рассчитывают получить большинство в палате представителей Конгресса.

Сам Дональд Трамп прокомментировал отстранение Чейни, назвав её «злым, ужасным человеком». Что касается стратегов республиканской партии, то некоторые из них считают, что отстранение Чейни ещё сильнее отвратит от партии скептично настроенных по отношению к Трампу избирателей.