Euronews: Путин поручил ужесточить контроль над продажей оружия после трагедии в Казани

12:37 В Израиле два человека погибли после попадания снаряда в автомобиль В Израиле два человека скончались в результате попадания противотанкового снаряда в автомобиль. Об этом в Twitter сообщил директор израильской Службы скорой помощи Magen David Adom Эли Бин.

12:28 В МИД России назвали конструктивным диалог с США по Арктическому совету Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о конструктивных отношениях и диалоге с американской стороной в рамках Арктического совета.

12:27 Госпитализированный медиадиректор «Спартака» обратился к болельщикам команды Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов обратился к болельщикам команды после своего избиения.

12:25 В Москве оценили эффективность проекта «ВРаботе» Участниками молодёжного проекта «ВРаботе» за год стали 20 тыс. москвичей, 5 тыс. из которых сумели успешно трудоустроиться.

12:21 Восемь пострадавших при стрельбе в Казани могут отправить на лечение в Москву Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что, согласно промежуточным итогам консилиума, врачи решили отправить в Москву на лечение восемь пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани.

12:20 Адвокаты рассказали о планах Медведчука прийти в офис генпрокурора Украины Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук планирует 12 мая явиться в офис генерального прокурора Украины для участия в следственных действиях.

12:20 Мишустин рассказал о планах выделения средств на строительство дорог Премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчёта правительства в Госдуме, рассказал о планах выделения средств на строительство дорог.

12:18 СМИ: Буффон близок к переходу из «Ювентуса» в «Барселону» Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к переходу в каталонский футбольный клуб «Барселона».

12:05 Синоптики рассказали о летней погоде в Московском регионе Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

12:01 Медиадиректор «Спартака» опознал человека, который его избил Госпитализированный директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов опознал человека, который его избил.

12:00 Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы по сравнению с осенней оценкой, говорится в весеннем докладе ЕК.

11:58 В МИД России рассказали о контактах с США по Арктике Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов рассказал о контактах с США по Арктике.

11:49 Госпитализированного медиадиректора «Спартака» Фетисова перевели из реанимации Подвергшегося нападению директора по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова перевели из реанимации в общую палату.

11:47 Мишустин назвал жадность торговых сетей одной из причин роста цен на продукты Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты.

11:46 Синоптики прогнозируют до 27 °C в Москве на следующей неделе Волна потепления усилится на следующей неделе в Москве, заявила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

11:38 Салах призвал мировых лидеров остановить конфликт Израиля и Палестины Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах призвал лидеров мирового сообщества поспособствовать прекращению конфликта между Палестиной и Израилем.

11:37 Мишустин рассказал о планах по импортозамещению Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год, рассказал о планах по импортозамещению.

11:27 Правительство продлило программу туристического кешбэка Правительство России приняло решение продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

11:27 «Коммерсантъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс попала в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия США.

11:24 Синхронистка Субботина победила на чемпионате Европы в одиночной произвольной программе Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золото в произвольной одиночной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

11:24 В Татарстане оценили действия по эвакуации при стрельбе в казанской школе Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин оценил действия администрации и учителей школы при стрельбе в Казани.

11:18 В России за сутки выявили 8217 новых случаев коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8217 человек. Всего в стране зафиксировано 4 905 059 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:15 Опубликовано видео последствий обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлены последствия обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа.

11:14 В Финляндии подарят спортивные хиджабы футболисткам в случае запроса Федерация футбола Финляндии намерена дарить специальные спортивные хиджабы каждой женщине-игроку, которая обратится по этому поводу.

11:08 Руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали вину по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

11:00 TSN: Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном» Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:55 Немецкий политолог оценил заявление Стоуна о кампании США против России Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в беседе с RT заявление американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что США на протяжении долгого времени ведут кампанию против России.

10:53 Мишустин заявил о планах создания «санитарного щита» в России Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил, что Россия приступила к созданию «санитарного щита».

10:47 Бускетс о ничьей «Барселоны» с «Леванте»: на Ла Лиге поставлен крест Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Леванте» в матче 36-го тура испанской футбольной Примеры.

10:46 Власти подтвердили гибель двух учителей при стрельбе в школе в Казани Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что оба взрослых, которые погибли при стрельбе в казанской школе, работали учителями.

10:42 Мишустин оценил ситуацию на рынке труда Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.

10:34 В больницах остаются 23 пострадавших при стрельбе в казанской школе В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. Об этом сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

10:30 Мишустин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

10:26 Стали известны ещё две пары плей-офф НХЛ Определились ещё две пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:25 В Госдуме оценили возможность ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия.

10:17 В сервисе «Биржа патентов» на платформе i.moscow появились новые функции В сервисе «Биржа патентов» на платформе i.moscow появился новый раздел, в котором можно подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.

10:16 Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

10:09 Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.

10:07 СМИ: Задержан мужчина, который избил медиадиректора «Спартака» В Москве был задержан мужчина, который избил директора департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова.

10:04 В МИД оценили международное взаимодействие по борьбе с терроризмом Замглавы МИД России Олег Сыромолотов оценил международное взаимодействие по борьбе с терроризмом.

10:00 Проворов третий сезон подряд признан лучшим защитником «Филадельфии» Россиянин Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфия Флайерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:53 В Госдуме оценили идею ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение простимулировать желание россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.

09:49 Овечкин прервал рекордную 15-летнюю серию с 30+ голами за сезон в НХЛ Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал рекордную серию по количеству сезонов подряд с не менее чем 30 заброшенными шайбами за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:44 Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии пройдут 12 мая Похороны погибших при стрельбе в казанской гимназии состоятся в среду, 12 мая. Об этом сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

09:37 «Майами» взял верх над «Бостоном» и вышел в плей-офф НБА «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:35 В МИД прокомментировали ситуацию с авиасообщением с Египтом Замглавы МИД России Олег Сыромолотов прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Египтом.

09:20 В Израиле рассказали о погибших от ракетных обстрелов из сектора Газа Один из руководителей пресс-службы армии Израиля Йонатан Конрикус рассказал о погибших и пострадавших от ракетных обстрелов из сектора Газа.

09:13 Овечкин оценил свою игру с «Бостоном» Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

09:05 На Украине за сутки выявили 4538 случаев коронавируса Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил в своём Facebook, что в течение суток в стране было зафиксировано 4538 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.