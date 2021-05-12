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Euronews: Путин поручил ужесточить контроль над продажей оружия после трагедии в Казани
В Казани в среду объявлен день траура по погибшим из-за стрельбы в городской гимназии. Жертвами инцидента стали девять человек, включая семерых детей и учительницу, которая закрыла собой ученика. Президент России Владимир Путин поручил ужесточить контроль над продажей и регистрацией огнестрельного оружия, передаёт Euronews.

Cегодняшний день в Казани объявлен днём траура. Накануне в городской гимназии погибли девять человек, семеро из них дети. Погибла и учительница Эльвира Игнатьева, она закрыла собой одного из учеников.

21 человек ранен, 18 из них дети. Один из раненых, 14-летний мальчик, находится в критическом состоянии, и он не транспортабелен.

ПРОХОЖАЯ: Район достаточно спокойный. И честно говоря, очень не ожидали... Вообще для нас очень удивительно, что в нашем районе мог произойти такой теракт.

ПРОХОЖАЯ: Когда я впервые услышала эту новость, слёзы просто наворачивались на глаза... Так как у меня у самой тоже есть двое детей, есть школьник — и когда я представляю, что пережили те дети, которые находились в этой гимназии, мне очень плохо становится.

Российский президент Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи в связи с трагедией в Казани. Сообщается, что он поручил ужесточить контроль над продажей и регистрацией огнестрельного оружия.

Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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