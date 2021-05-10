WSJ: после ухода из Афганиста США обратили взор на Центральную Азию

США находятся в поиске региональных плацдармов для размещения войск и осуществления контроля над талибами после вывода войск из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal. По данным источников из администрации, самым предпочтительным вариантом для создания военных баз стали бы Узбекистан и Таджикистан. Однако реализации американских планов могут помешать Россия и Китай.

В связи со скорым выводом войск из Афганистана американское военное командование намерено создать базы для размещения войск и техники, поддержки афганского правительства, осуществления контроля над талибами* и другими экстремистами в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственных и военных чиновников.

В число рассматриваемых вариантов входят как соседние для Афганистана страны, так и более отдалённые, например, ОАЭ. Кроме того, анализируются возможности для размещения кораблей ВМС США в Персидском заливе.

По данным источников из администрации Байдена, самым предпочтительным вариантом для создания военных баз стали бы Узбекистан и Таджикистан, имеющие непосредственную границу с Афганистаном и в случае необходимости обеспечившие бы быстрое перемещение войск. Однако значительное военное присутствие России в регионе, растущее влияние Китая и напряжённость между ними и Вашингтоном делает реализацию планов по размещению войск в Центральной Азии трудновыполнимой.

На прошлой неделе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Узбекистан и Таджикистан. Целью поездки стало обсуждение ситуации в Афганистане — уход американцев, по словам присутствовавшего на переговорах чиновника, вызывает у этих стран опасения в связи с возможным возобновлением насилия.

На сегодняшний день никаких официальных запросов о создании баз странам Центральной Азии не поступало, и Пентагон всё ещё взвешивает все «за» и «против». В принятии решения также участвуют Госдепартамент и Белый дом.

Поспешный поиск региональных плацдармов вызван попытками американских военных завершить вывод войск до 11 сентября — крайнего срока, объявленного Байденом в прошлом месяце. Однако, по словам представителей Пентагона, вывод может быть завершен уже в июле. Напряжённость в Афганистане нарастала ещё до объявления даты, и многие высокопоставленные чиновники в США, Афганистане и других странах обеспокоены тем, что вывод войск может способствовать эскалации конфликта, пишет газета.

В конце прошлого месяца Генерал Скотт Миллер, командующий международными силами в Афганистане, и генерал Фрэнк Маккензи, возглавляющий Центральное командование Вооружённых сил США, представили министру обороны Ллойду Остину приблизительные планы вывода личного состава и техники из Афганистана.

По информации военных чиновников, эти планы не являются окончательными и охватывают вывод от 25 тыс до 30 тыс человек, включая военнослужащих стран НАТО, американские войска и гражданских лиц. Кроме того, Госдепартаменту ещё предстоит определить число представителей дипломатической миссии США в Кабуле, которое он хотел бы сохранить. Оно может достигнуть тысячи человек.

Кроме того, в предварительных планах отсутствует информация о том, где будут базироваться американские войска после вывода войск. Поиск дальнейших мест дислокации связан с рядом трудностей.

Как сообщают представители администрации, США хотели бы разместить свои войска вблизи Афганистана для быстрого реагирования, например, в случае нападения на посольство США в Кабуле. В прошлом месяце Байден заявил, что США нанесут авиаудары или начнут совершать разведывательные полёты, если «Аль-Каида»** вновь появится в Афганистане или другая группировка, подобная «Исламскому государству»***, будет представлять угрозу для США или их интересов.

В случае отказа соседних стран Пентагон начнёт рассматривать варианты дислокации в странах Персидского залива, где в настоящее время уже расположены американские военные базы.

В случае размещения войск в Центральной Азии США вернут себе положение, которое они занимали в первые годы пребывания в Афганистане. США содержали две базы в Центральной Азии, по одной в Узбекистане и Киргизии, которые использовались для операций в Афганистане. Однако в 2005 году база в Узбекистане была закрыта, а через девять лет американцам пришлось покинуть и Киргизию. Как утверждает издание, закрытие баз было обусловлено давлением «региональной группы, возглавляемой Россией и Китаем».

Россия с подозрением относилась к присутствию США на территории бывшего СССР, особенно после свержения лояльных Кремлю лидеров на Украине, в Грузии и Киргизии.

С тех пор отношения между Россией и США во многом ухудшились, как и отношения между США и Китаем. Тем не менее они разделяют заинтересованность США в обеспечении стабильности в регионе, и, как заявили представители администрации США, страны Центральной Азии также хотели бы уравновесить влияние России и Китая, пишет The Wall Street Journal.

«Страны Центральной Азии намерены получить всё сразу и проводить многовекторную внешнюю политику, поэтому они не хотят, чтобы США оставили их в подвешенном состоянии», — отмечает Пол Стронски, старший научный сотрудник программы Фонда им. Карнеги «Россия и Евразия».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

***«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.