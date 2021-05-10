Le Figaro: конференция о будущем Европы рискует превратиться в «кота в мешке»

Ещё два года назад Эммануэль Макрон предложил провести большую конференцию, опросить европейских граждан, как они видят будущее Европы. Из-за пандемии и бюрократических проволочек открыл такую конференцию он только сейчас. Собирать мнения будут до марта следующего года, и пока непонятно, что лидеры собираются делать с этим дальше, пишет Le Figaro.

В весьма безрадостной обстановке в воскресенье Эммануэль Макрон дал старт конференции о будущем Европы. Её цель — предоставить слово европейским гражданам, чтобы они могли высказаться, каким они бы хотели видеть Европейский союз в ближайшие годы. Ведь именно Макрон предложил такой формат ещё в 2019 году, пишет Le Figaro.



Французский президент в своём выступлении отметил и слабости ЕС, которые особенно выявились во время пандемии. «Мы поняли, что солидарность идёт рука об руку с суверенитетом. Невозможно иметь солидарную модель, невозможно быть справедливым, невозможно помогать самым слабым представителям нашего общества, если мы не обеспечиваем и не защищаем суверенитет нашего пространства», — заявил Макрон.



По его словам, прежде всего ЕС должен принимать более быстрые и кардинальные решения. При этом глядя на своих соперников, в том числе вдохновляясь ими. Например, у США он предлагает перенять устремлённость в будущее и скорость действий.



Во время выступления Макрон постоянно хвалил европейскую систему в целом. По его словам, если Европа устояла во время пандемии, то благодаря системе социальной защиты. «Нигде больше в мире не ставили настолько в приоритет жизнь людей, и мы должны быть этому рады. Но на многих континентах жертвовали жизнью людей ради просто сохранения экономики, поскольку у них не было выбора», — отметил Макрон.



А вторая сильная сторона ЕС — демократия. «Как и вы, я слышу, как некоторые говорят, что по сути авторитарные режимы более эффективно показали себя перед лицом кризисов, что они там прошли быстрее». Но Макрон призывает не забывать уроков истории и высказывает радость, что даже во время пандемии в Европе были протесты и люди могли выражать своё недовольство демократическими способами.



Подготовка к этой конференции шла долго и трудно, непросто было всё согласовать, плюс сказалась пандемия. И даже ещё в пятницу в Европарламенте были споры о том, сколько евродепутатов будут на пленарном собрании конференции. Предполагается, что во всех странах-членах ЕС пройдут консультации с жителями. Во Франции они запланированы на сентябрь.



По словам автора статьи, есть опасность, что эта конференция превратится «в кота в мешке». Сложно сказать, что будет дальше с предложениями, которые попадут к Макрону в марте 2022 года. Приведёт ли это к переписыванию существующих договоров, для которого нужно единодушие и референдумы? Или же лидеры попробуют обойтись доступным полем для манёвра? 12 стран-членов ЕС уже заявили, что исключают для себя вариант пересмотра общего союзного договора.



В свою очередь, Макрон отметил, что европейским лидерам уже сегодня нужно взять на себя обязательства по исполнению воли людей, и он тут же пообещал это со своей стороны. Впрочем, к тому времени, когда Макрону представят эти предложения, как раз будет разгар предвыборной гонки во Франции, отмечает Le Figaro.