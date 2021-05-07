ABC News: два американских студента приговорены к пожизненному заключению за убийство итальянского полицейского

Два студента родом из США были приговорены к пожизненному заключению за убийство полицейского в Италии в 2019 году, сообщает ABC News. Как утверждает сторона обвинения, студенты пытались приобрести наркотики, но сделка провалилась. Когда на место прибыла полиция, один из студентов нанёс офицеру Марио Черчелло Реге 11 ножевых ран, от которых тот скончался.

Продолжение важной истории из-за границы: два американских студента были признаны виновными в убийстве полицейского в Италии. Их приговорили к пожизненному заключению. Корреспондент ABC News Мэгги Рулли передаёт из Лондона.

Сегодня вечером эти два американских студента попали в заголовки после заявления властей о том, что в 2019 году они убили полицейского в Риме. Суд признал их виновными по целому ряду обвинений, включая убийство, приговорив обоих к пожизненному заключению.

По словам прокурора, происшествие было связано с неудачной попыткой купить наркотики. Студенты Финнеган Ли Элдер и Габриэл Кристиан Наталь Хьорт 25 июля 2019 года отправились в один из модных районов Рима, чтобы купить кокаин. Однако сделка сорвалась: двое молодых людей, которым на тот момент было 18 и 19 лет соответственно, предположительно украли рюкзак у одного из наркодилеров. Этот человек, утверждавший, что является внедрённым агентом, вызвал полицию. Когда же офицер полиции Марио Черчелло Рега и его напарник отправились на перехват, Элдер, по словам прокурора, нанёс Реге 11 ножевых ран. Хьорт, предположительно, помог Элдеру впоследствии спрятать нож в их комнате в отеле.

Во время суда Элдер утверждал, что полицейские не сообщили, кто они такие.

ФИННЕГАН ЛИ ЭЛДЕР, подсудимый: Они даже не сказали «policia», что звучит как английское слово «police».

Инцидент стал одной из главных тем обсуждения в Италии. Погибший офицер женился всего за месяц до трагического происшествия. Его жена присутствовала на всех заседаниях в суде. Сегодня она держала в руках фото мужа.

Пожизненное заключение является максимально строгой мерой наказания в Италии. Двое обвиняемых точно будут подавать апелляции, но как минимум следующие два месяца им предстоит провести в одиночных камерах.

Дата выхода в эфир: 06 мая 2021 года