NTD: американское посольство в Москве прекращает выдачу туристических и деловых виз

После того, как российские власти запретили нанимать на работу в посольство иностранных граждан, в дипломатическом представительстве США в Москве объявили, что максимально ограничат объём консульских услуг. Как передаёт NTD, ограничения приведут к тому, что посольство перестанет выдавать туристические и деловые визы. Будут оказываться только экстренные услуги гражданам США, а также в ряде случаев выдаваться иммиграционные визы.
Посольство США в Москве объявило, что максимально ограничивает объём консульских услуг. Причиной стало сокращение персонала дипмиссии на 75% после того, как российские власти запретили нанимать на работу в посольство иностранных граждан.
Ограничения приведут к тому, что посольство перестанет выдавать туристические и деловые визы.
В своём письменном заявлении работники дипмиссии отметили, что оказывать будут только экстренные услуги гражданам США, а также в ряде случаев выдавать иммиграционные визы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает возможности найма сотрудников в посольства недружественных стран. Какие государства входят в этот список, пока неясно, однако указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.
Требования сократить число сотрудников дипмиссий звучат между США и Россией с конца 2016 года, а в начале 2017-го был серьёзно ограничен процесс выдачи американских виз российским гражданам. Их стало возможным оформить только в Москве. До этого документы выдавали также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Отношения между двумя странами вошли в наихудшую стадию со времён окончания Холодной войны после того, как Джо Байден сказал, что считает Путина «убийцей». Недавно Вашингтон также ввёл новые санкции в отношении Москвы за предполагаемое вмешательство Кремля в прошлогодние президентские выборы и кибершпионаж.
Кроме того, США следят за ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, который более трёх недель голодал в колонии.
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