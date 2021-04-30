Журналист Handelsblatt: Германия и Франция своей инертностью подают плохой пример для Европы

Берлин и Париж подают Европе плохой пример, пишет корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Мориц Кох. Они образовали «тандем инертности» и не стремятся к проведению реформ. Из-за такого отсутствия амбициозности Европа рискует упустить хороший шанс на модернизацию.

Берлин и Париж подают Европе плохой пример: они образовали тандем инертности, пишет корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Мориц Кох. Из-за недостатка стремления к проведению реформ Германия и Франция рискуют упустить хороший шанс на модернизацию Европы, потому что отсутствие амбиций заразно, считает глава брюссельского бюро издания.

Когда министры финансов Германии и Франции на этой неделе представляли свои национальные планы по инвестициям и реформам, это звучало, как активная похвала самим себе, утверждает Мориц Кох. Посыл, заложенный в их видеотрансляцию, заключался в том, что «германо-французский мотор работает на полную мощность» и «приводит в движение всю Европу».

Однако в реальности всё выглядит иначе, подчёркивает корреспондент немецкой газеты: «Германия и Франция образуют тандем инертности». Немецкий министр финансов Олаф Шольц и его французский коллега Бруно Ле Мэр могут предложить мало что нового, а трудные реформы предпочитают откладывать. С таким отсутствием воодушевления обе крупнейшие экономики ЕС рискуют упустить хороший шанс на модернизацию Европы.

Не будет преувеличением назвать проект, о котором идёт речь, историческим, отмечает автор статьи. Впервые в истории Европы ЕС может с размахом выделить входящим в него странам средства, частью в качестве субсидий, частью в виде кредитов. Фонд на восстановление общей суммой в €750 млрд должен предотвратить экономическое расслоение Европы, потому что без него экономически сильный север получает на рынках намного более выгодные условия, чем измотанный юг.

Общее финансирование уравнивает стартовые позиции в борьбе с последствиями кризиса и препятствует повторению ошибок кризиса евро, продолжает Handelsblatt. От этого выигрывают не только такие страны, как Италия, Испания и Греция, но также и Германия, которой как стране-экспортёру необходимо поддерживать покупательную способность своих европейских партнёров на уровне.

Как напоминает издание, именно Шольц с Ле Мэром дали импульс для создания фонда восстановления. Таким образом, вице-канцлер Германии заслужил некоторую похвалу в свой адрес, особенно в нынешнее предвыборное время. Идея связать платежи с заданными предписаниями тоже была правильной: это должно гарантировать, что инвестиции будут тратиться разумно, и что правительства займутся структурными реформами.

Однако теперь именно Шольц и Ле Мэр подают плохой пример, подчёркивает немецкий журналист. Германия собирается профинансировать на средства ЕС до 80% проектов, которые и без того были запланированы ранее. Дополнительные импульсы для роста, которых от Берлина требует, к примеру, МВФ, по большей части отсутствуют. Сходным образом ситуация выглядит и у французов.

Сходство между немецким и французским министрами финансов проявляется также в их уходе от проведения реформ, пишет Handelsblatt. Олаф Шольц отказывается от преобразования пенсионной системы, на котором давно настаивает Брюссель, и не занимается либерализацией регулируемых профессий. Это создаст резонанс по всей Европе, предостерегает автор статьи: «германо-французское отсутствие амбициозности, к сожалению, заразно — и потому так огорчает».