СТРАНА: по смертности от коронавируса Украина рискует обогнать крупные страны Европы

По прогнозам экспертов из Киевской школы экономики, в течение следующих двух недель Украина имеет шансы выйти на первое место по уровню смертности от коронавируса среди больших стран Европы. Как передаёт «СТРАНА», руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко заявил, что заболеваемость на Украине на 42% выше среднеевропейской, и страна сейчас находится на втором месте по смертности — между Польшей и Румынией.

В течение следующих двух недель Украина имеет шансы выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной болезни среди больших стран Европы с населением более 10 млн человек. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствует прогноз экспертов Киевской школы экономики.

«В мире ситуация ухудшается по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе мы говорили, что заболеваемость в мире уже превосходит предыдущий пик заболеваемости, и мы видим, что этот показатель продолжает расти», — заявил руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.

По его словам, стремительно растёт заболеваемость в Азии, в частности в Индии и Турции.

«Если говорить о всех случаях, то 41% из всех случаев в мире — это Индия. Однако мы видим, что другие континенты стабилизируются. Европа уже которую неделю спадает. Украина также спадает по выявленным случаям», — рассказал аналитик.

В то же время он констатировал, что заболеваемость на Украине на 42% выше среднеевропейской.

«Если мы посмотрим на более широкий спектр показателей: что происходит с заболеваемостью, смертностью, уровнем тестирования, контролем за распространение заболеваемости, — то вывод таков: Украина сейчас уже вторая по уровню смертности среди крупных стран Европы. Примерно месяц назад Украина была где-то пятая, седьмая», — сказал Ганиченко.

На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе Украина «выглядит хуже», заявил эксперт, добавив, что «чрезвычайно хорошая» эпидемическая картина наблюдается в Великобритании, Чехии и Португалии.

«Украина на втором месте по смертности после Польши, на третьем месте — Румыния. Украина в течение следующих двух недель может выйти на первое место по уровню смертности среди крупных стран Европы, у которых население более 10 млн человек», — добавил он.

Ганиченко также заявил о том, что в Польше и Румынии заболеваемость и смертность от коронавирусной болезни спадает быстрее, чем на Украине.

«Смертность на Украине спадает, но очень постепенно. Украина находится на плато по смертности с небольшим спадом. Ситуация улучшается, но небольшими темпами. Смертность продолжит падать, так как заболеваемость продолжит падать и этот спад ускоряется», — добавил эксперт.