NBC: людям просто нужно дышать — складской хаб Калифорнии в прямом смысле отравляет жизнь местным жителям

Бум онлайн-торговли в США имеет и некоторые негативные последствия, сообщает NBC. Один из районов Калифорнии прозванный «внутренняя империя» оказался застроен складами, что приводит к обилию выхлопов от грузовиков, развозящих заказы. Выхлопы, в свою очередь, становятся причиной частых респираторных заболеваний у местного населения.

В США процветает онлайн-торговля: склады и центры доставки появляются по всей стране, вызывая некоторые проблемы для окружающих. К примеру, засилье грузовиков и загрязнение воздуха. Особенно это актуально для калифорнийского складского кластера в районе к востоку от Лос-Анджелеса, известного как «внутренняя империя». Наш редактор в области технологических расследований Оливия Солон следит за развитием событий. Оливия, вы сообщаете, что, начиная с 2012 года, Amazon построил во «внутренней империи» 19 строений, у Walmart там минимум 6. С какими проблемами сталкивается местное население?

ОЛИВИЯ СОЛОН, редактор NBC: Коротко говоря, людям просто тяжело дышать. Этот район постоянно признаётся местом с самым худшим качеством воздуха во всей стране, а каждый новый склад приносит с собой сотни новых грузовиков. Эти дизельные грузовики выделяют вредные выхлопы вблизи школ и домов. Эти выхлопы становятся причиной частых случаев астмы и прочих респираторных заболеваний.

Как минимум один местный конгрессмен требует введения моратория на постройку новых складов во «внутренней империи». Какие есть законы, какие есть предложения для того, чтобы, называя вещи своими именами, помочь людям дышать, если проблема состоит в загрязнении воздуха?

ОЛИВИЯ СОЛОН: Есть местный регулятор качества воздуха с труднопроизносимым названием — отдел управления качеством воздуха южного побережья. Они предлагают принять ряд правил, которые сделают склады ответственными за выхлопы, производимые их грузовиками. Таким образом, по новым правилам складам придётся переключится на технологии с пониженным или нулевым уровнем выбросов, а случае несоблюдения им будет грозить штраф.

В начале мая состоится голосование по принятию этих правил, однако складская индустрия предпринимает активно лоббирует отказ от них.

Какова позиция Amazon и Walmart по тому, что происходит? Помогают ли они решить проблему, или же отрицают её наличие?

ОЛИВИЯ СОЛОН: В Walmart никак не прокомментировали происходящее, а в Amazon отметили, что создали огромное количество рабочих мест в регионе, заявив, что в регионе было не так много вариантов работы до появления складской индустрии. Amazon же создал около 40 тысяч рабочих мест, что очень много.

Компании также обязались внедрить ряд климатических инициатив. Одна из них заключается в доведении выбросов углекислого газа до нуля до 2040 года. Предприятия вводят в эксплуатацию электрические грузовики, а также проводят испытания небольшого количества грузовиков с низким уровнем выхлопов вредных веществ. Однако прямо сейчас ни одна из этих мер не оказывает серьёзного воздействия на качество воздуха во «внутренней империи».

Это ведь очень просто, людям просто нужно иметь возможность дышать. Оливия, спасибо за репортаж.

Дата выхода в эфир: 28 апреля 2021 года