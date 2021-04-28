Le Monde: церемонию «Оскар» посмотрела рекордно низкое число зрителей

Телетрансляция премии «Оскар» в этом году показала рекордно низкие рейтинги: вручение награды в прямом эфире посмотрело в два с лишним раза меньше американцев, чем в прошлом году, пишет Le Monde. Эксперты отмечают стабильное падение интереса к церемонии, к тому же из-за пандемии коронавируса студии отложили прокат долгожданных блокбастеров, поэтому среди кандидатов на золотую статуэтку было много независимых и малоизвестных зрителям фильмов.

Последнюю церемонию вручения премии «Оскар», которая прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье, посмотрело рекордно низкое число американских телезрителей, сообщает Le Monde. Согласно опубликованной статистике канала ABC, который транслировал вручение наград, число зрителей сократилось более чем на 58% по сравнению с прошлым годом и составило всего 9,85 млн. В начале 2020 до пандемии, которая ударила по Голливуду и киноиндустрии, торжественная церемония привлекла к экранам 23,6 млн американцев, что уже было самой низкой цифрой за всю историю премии.

В статье отмечается, что плохие рейтинги оправдали ожидания экспертов и соотносятся с низким интересом и к другим кинематографическим наградам, например, Golden Globes. При этом отток телезрителей стабильно наблюдается в последние годы: ещё в 2014 году гала-вечер по телевизору посмотрели более 43 млн человек, и обычно церемония является самым популярным среди зрителей неспортивным мероприятием года. Однако на этот раз по просмотрам её обошла первый эпизод ремейка сериала «Уравнитель», который собрал у экрана 20 млн американцев, и интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри 7 марта, которое посмотрело 17 млн человек.

Французская газета напоминает, что на протяжении почти всего 2020 года кинотеатры были закрыты, поэтому студии отложили выход блокбастеров. Таким образом, за золотую статуэтку в этом году боролись фильмы, во многом неизвестные широкой публике — например, независимая лента «Земля кочевников» со скромным бюджетом, где большинство актёров были любителями и играли сами себя. Получивший три «Оскара» фильм на данный момент едва заработал $2 млн в американском прокате.

В заключение Le Monde подчёркивает, что прошедшая церемония удостоилась противоречивых комментариев от критиков. Многим из них не хватило юмора и музыкальных номеров, которые являются фирменным знаком знаменитого американского шоу.